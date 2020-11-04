Dünyada bir ilke sahip: Honor Band 6 resmen tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Akıllı bileklikler son zamanlarda revaçta. Xiaomi, Honor ve Samsung gibi rakipler bu pazarda rekabet içerisindeler. Bu markalardan biri olan Honor, yeni bilekliği Honor Band 6'yı özellikleri ve fiyatı ile ortaya çıkardı. Ayrıca Band 6, dünyada da bir ilk olma özelliğine sahip.

HONOR BAND 6 ÖZELLİKLERİ

Honor Band 6, dünyanın ilk tam ekran akıllı bilekliği olarak nitelendiriliyor. Bunun nedeni ise akıllı bilekliğin tıpkı günümüzdeki birçok akıllı telefonda olduğu gibi çerçevelerinden arındırılmış bir ekrana sahip olması. Band 6'nın bu ekranı ise 1,47 inçlik AMOLED bir kurulum ile geliyor. NFC ve NFC'siz iki farklı versiyonu bulunan Honor Band 6'nın yan tarafında ise kırmızı bir düğme gözümüze çarpıyor. Band 6 bize fazlasıyla Huawei Watch Fit akıllı saati anımsatıyor.

Dünyanın ilk tam ekran bilekliği Band 6, 10 farklı spor moduna destek veriyor. Bunun dışında diğer birçok akıllı saatte olduğu gibi kandaki oksijen doygunluğu ölçümü, Huawei TruSeen 4.0 desteği ile 24 saat kalp atış hızı takibi, Huawei TruSleep ile uyku takibi, adet döngüsü özelliklerini bünyesinde barındırıyor. 180 mAh bataryayla gelen Honor Band 6, Honor'ın iddiasına göre 14 güne kadar kullanım süresi vadediyor.

HONOR BAND 6 FİYATI

Honor Band 6 fiyatı yaklaşık 37 dolar olarak belirlendi. Tam ekran deneyimi sunacak akıllı bilekliğin NFC'li versiyonu ise yaklaşık 43 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. 5 ATM suya karşı dayanıklılık sertifikası bulunan Honor Band 6 Çin'de ön satışa sunulmuş durumda. Bilekliğin ülkemize gelip gelmeyeceği ise belli değil.