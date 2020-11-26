Dünyada bir milyardan fazla insan su sıkıntısı çekiyor

Su sıkıntısı çekilen bölgelerden göç riskinin arttığına işaret edildi.Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü, dünyadaki su kaynakları ve tüketimi ile ilgili hazırlanan 2020 Gıda ve Tarım Raporu'nu Roma'daki merkezinde açıkladı. Buna göre dünya genelinde bir milyar 200 milyon insan su sıkıntısı ile karşı karşıya.

Su kıtlığının yaşandığı bölgelerde yaşamın olumsuz etkilendiğine işaret edilen raporda, bu bölgelerdeki çok sayıda kişinin evini, yurdunu terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Bu durumun değişmesi için yeni su kaynakların bulunması ve kaynakların halkın yeterince yararlanabileceği hale getirilmesi gerektiği ifade edilen raporda, artan küresel rekabet, iklim değişikliğinin sonuçları, ayrıca siyasi gerginlik ve çatışmaların bu bölgelerdeki sorunları daha da körüklediğine işaret edildi. Su sorunun en fazla kırsal kesimlerde yaşayan yoksulları, kadınları ve yerli halkları olumsuz yönde etkilediği bilgisi de raporda yer aldı.

Nüfus artışına bağlı olarak kişi başına düşen su miktarının son 20 yılda yüzde 20 oranında azaldığı belirtilen raporda, bu oranın Kuzey Afrika ve Batı Asya'da yüzde 30'u bulduğu ifade edildi.