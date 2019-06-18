HABER

"Dünyada bir yılda 1 milyon 200 bin çocuk şiddet sebebiyle hayatını kaybetti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 16:40 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atıf Bayramoğlu: - "Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre geçen yıl, dünyada 1 milyon 200 bin çocuk fiziksel şiddet ve fiziksel istismar sebebiyle hayatını kaybetti" - "Dünyada her 4 yetişkinden biri, çocukken fiziksel istismara, her 100 çocuktan 12'si cinsel istismara maruz kalmış"

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atıf Bayramoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre geçen yıl, dünyada 1 milyon 200 bin çocuk fiziksel şiddet ve fiziksel istismar sebebiyle hayatını kaybetti." dedi.

Atatürk Üniversitesi ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Erzurum temsilciliği iş birliğince, üniversite yerleşkesindeki Mavi Salon'da, "Çocuk İstismarı Üzerine Multidisipliner Söylemler" konulu çalıştay düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan çalıştayda konuşan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, çocukların, ülkenin ve milletin geleceği olduğunu söyledi.

Bugünün çocuklarının yarının gençleri ve yetişkinleri olacağını anlatan Gündoğdu, "Milletin evlatları olan çocuklarımızı ülkelerine güzel hizmet etmeleri üzerine çok iyi yetiştirmek gerekiyor. Çocukların sadece fiziki değil, ruhsal sağlıkları da önemli, bu anlamda toplumun her bireyinin çaba göstermesi lazım. Çocukların ruhsal ve fiziksel sağlıklarıyla yakından ilgilenip bilimsel anlamda üniversite olarak katkı vermek bizlerin önemli vazifelerden birisi." dedi.

- "Her 100 çocuktan 12'si cinsel istismara maruz kalmış"

Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atıf Bayramoğlu da istismarın her türlüsüyle topyekun mücadele edilmesi gerektiğini anlatarak, "DSÖ'ye göre, dünyada her 4 yetişkinden biri, çocukken fiziksel istismara, her 100 çocuktan 12'si cinsel istismara maruz kalmış." diye konuştu.

İstismar olaylarının, çok eski yıllardan bugüne yaşandığına dikkati çeken Bayramoğlu, medyanın da etkisiyle istismar konusunda farkındalığın arttığına vurgu yaptı.

Bayramoğlu, istismarın dünyanın en önemli olaylarından birisi olduğunu ve bu olaylarla çoğu ülkenin baş edemediğini belirterek, şöyle davam etti:

"DSÖ'ye üye ülkelerden yüzde 37'si, cinsel istismarla ilgili daha büyük çalışma yapmaya ihtiyaç duyduğunu belirtmiş, bu çok önemli olay. Geçen yıl ABD'de 1 milyon çocuk istismara uğradı ve bunların 180 bini fiziksel istismar. Bunlar rapor edilenler, tabii rapor edilmeyen çok fazla vakalar da var. Çocukluk hayatı döneminde fiziksel istismara uğrayanlarla ilgili çok araştırma var ve bu araştırmaların ortalamasına bakıldığında dünyadaki 100 çocuktan 5 ya da 10 tanesi hayatının bir döneminde fiziksel istismara uğruyor."

- "Bir yılda 1 milyon 200 bin çocuk fiziksel şiddet sebebiyle öldü"

Bayramoğlu, çocukların fiziksel istismar sebebiyle öldüğünü de belirterek, "DSÖ verilerine göre geçen yıl dünyada 1 milyon 200 bin çocuk fiziksel şiddet ve fiziksel istismar sebebiyle hayatını kaybetti." bilgisini paylaştı.

Bu rakamların üzücü olduğunu dile getiren Bayramoğlu, istismara uğramış çocukların iyi sorgulanması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Acil servislere gelen çocukların çok iyi araştırılması gerekiyor. İstismar edilmiş çocuğun durumunu atlamamak lazım. Çocukların fiziksel tarafını tedavi ediyoruz, ancak farkına varamadığımız durumlar oluyor her seferinde daha dikkatli davranmalıyız. Bu konuda yapılacak çok şey var. Hastanın hikayesi ve muayene ederken dikkat etmemiz gerekenler ışığında emin olmadığımız sürece de kimseye istismarcı damgası yapmamamız lazım."

Çalıştayın birinci oturumunda Dr. Sait Yıldırım, çocuk istismarının Türkiye'deki sosyolojik görünümü, Bayramoğlu da acil servislerde çocuk istismarına dair vakaların teşhisi hakkında sunum yaptı.

İkinci oturumda alanında uzman kişilerin çocuk istismarında adli tıp uygulamaları, çocuk istismarına karşı psikiyatrik bulgular ve tedavi süreci, çocuk istismarının hukuki boyutu ve UCİM'in misyonu hakkında bilgi verdi.

Çalıştaya, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, psikologlar, öğrenci ve çeşitli kurumların temsilcileri katıldı.

9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor9 gündür aralıksız ilerliyor! Bakın atıyla nereye gidiyor
Somalili askerlerin eğitimi tamamlandıSomalili askerlerin eğitimi tamamlandı
Eyüpsultan’da taksi durakları yenileniyorEyüpsultan’da taksi durakları yenileniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acil Tıp Anabilim Dalı Doç. Dr. Atıf Bayramoğlu Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çalıştay çocuk isitismarı Erzurum Yetişkin

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Zerrin Özer'e bir darbe daha! Adnan Oktar'ın...

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan Ekrem İmamoğlu'na destek açıklaması

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Ünal Dinar ölü ele geçirildi

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon’da HES borusu patladı: 2 kayıp, 1 yaralı

Trabzon’da HES borusu patladı!

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Mursi için yurt genelinde gıyabi cenaze namazı kılındı

Denizdeki kayalıktan kaynayan tatlı su ilgi çekiyor

Gören hayrete düşüyor! Denizin ortasındaki bu kayalıkta...

Yürürken bile bırakamıyorlar!

Yürürken bile bırakamıyorlar! Bu bağımlılık çok farklı

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

Son dakika: Türkiye'den ABD'nin mektubuna yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.