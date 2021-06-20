Dünyada bugüne kadarki en düşük sıcaklık nerede, ne zaman ve kaç derece ölçüldü?

Hepimiz çok sıcak bir yaz gününde fırtına bulutlarının üstümüzde toplandığına en az bir kez şahit olmuşuzdur. İşte benzer bir tropik fırtına sisteminde dünyada kaydedilmiş en düşük sıcaklık değeri elde edilmiş olabilir.

2018 yılında Ekvator'un hemen güneyinde kaydedilen sisteme ilişkin yapılan araştırma Mart 2021'de yayımlandı.

Buna göre Pasifik Okyanusu'nun batısında oluşan bu tropik fırtınanın en yukarısında sıcaklık değeri -111 derece olarak ölçüldü. Bu değerin rekor bir seviye olabileceği değerlendiriliyor.

29 Aralık 2018 tarihindeki bu rekor gözlem, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Noaa-20 uydusu tarafından yapıldı.

Meteorolojik ifadelerle açıklamak gerekirse; çok kuvvetli bir hava akımı, atmosferin en alt tabakasına (troposfere) ulaşması ile genellikle düzleşiyor ve örs benzeri bir şekil alıyor.

Ama fırtınanın çok kuvvetli olduğu durumlarda, yukarı yönlü hava akımı troposferi aşarak, bir sonraki katman olan stratosfere ulaşabiliyor. 2018 yılında yaşanan olayda bulutun üst seviyesi 20.5 kilometredeydi.