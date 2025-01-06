HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dünyada çok az kaydı var! Marmara Denizi'nde gizemli olay... Bilim insanları yunusların bu davranışını inceliyor

Dünyada çok az kaydı var! Marmara Denizi'nde gizemli olay... Bilim insanları yunusların bu davranışını inceliyor

06.01.2025 16:31
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

İçerik devam ediyor
06.01.2025 16:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kınalıada açıklarında yetişkin bir yunusun yavru yunusa defalarca vurarak ölümüne neden olduğu görüntüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bilim insanları, 'Infanticide' olarak nitelendirilen yavru öldürme davranışının deniz memelilerinde dünyada nadiren kayıt altına alındığını belirtti. Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, "Dünyada çok az olan bir kayıt, çok az olan bir gözlem. Görüntüyü aldık. Sonuçta bilimsel makalesini yazdık. Çoğunlukla erkeklerin yaptığı düşünülüyor" dedi.

İstanbul'da Kınalıada açıklarında yetişkin bir yunusun yavru yunusa defalarca vurarak ölümüne neden olduğu şoke eden anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bilim insanları, 'Infanticide' olarak nitelendirilen yavru öldürme davranışının deniz memelilerinde dünyada, çok az kayıt altına alındığını belirterek konuyla ilgili bir makale yayınladı.

3744373

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, görüntülerin Kınalıada açıklarında geçen Ağustos ayında dalgıç Fibay Korkmaz tarafından kaydedildiğini anlattı. Tonay, kaydın yapıldığı Marmara Denizi'nin önemli bir deniz memelisi alanı olduğunu da belirterek, 'Afalina', 'Tırtak' ve 'Mutur' türlerinin Marmara'da yaşadığını kaydetti.

76

"DENİZ MEMELİLERİNDE NADİREN GÖRÜLÜYOR"

Kayda geçen görüntünün dünyada az sayıda elde edilen bir görüntü olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Mehmet Arda Tonay, 'yavru öldürme'nin kuşlarda ve primat, aslan ve ayı gibi memelilerde gözlemlenen bir davranış olduğunu belirterek bu durumun kaydının dünyada çok az olduğunu vurguladı.

477

Tonay "Video kaydından Afalina türü bir yunusun kendi türünden yavru bir yunusu öldürme davranışını bu kayıtta görüyoruz. 53 saniye, çok kısa bir video kaydı; ama dünyada çok az olan bir kayıt, çok az olan bir gözlem. 'Infanticide' (yavru öldürme) hayvanlarda gözlenen bir davranış. Balıklarda, amfibilerde (hem suda hem karada yaşayanlar), kuşlarda ve primat, aslan ve ayı gibi memelilerde gözlemlenen bir davranış. Deniz memelilerinde de görülüyor ama dediğim gibi dünyada bunun video kaydı gerçekten çok az. " dedi.

837

"ÇOĞUNLUKLA ERKEKLERİN YAPTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR"

Doç.Dr. Tonay, "'Neden yapıyorlar?', 'Niye bir yavruyu öldürüyor?' denilebilir. Çoğunlukla erkeklerin yaptığı düşünülüyor. Amaç da yavruyu öldürerek yavrunun annesinin kendisiyle çiftleşmesini sağlamak. Çünkü süt veren bir dişi başka bir erkekle çiftleşmiyor. Dolayısıyla kendi üreme başarısını artırmak için bu davranışı yaptığını düşünüyoruz" dedi.

"EŞSİZ BİLGİLERE ULAŞMAMIZI SAĞLIYOR"

Tonay, videonun önce sosyal medyaya yansıdığını ardından dalgıç Fibay Korkmaz'a ulaştıklarını belirtti. Videoyla ilgili bilimsel bir makale yazdıklarını ifade eden Korkmaz, durumu Dünya kamuoyu ile paylaştıklarını belirtti.

Vatandaşlarımızın böyle görüntüler çektikleri zaman direkt kendilerine ulaştırması gerektiğini ifade eden Korkmaz "Görüntüyü aldık. Sonuçta bilimsel makalesini yazdık. Dünya kamuoyu ve bilim camiasıyla bunu paylaştık. Çok önemli bir kayıt dediğim gibi. Çünkü hayvanların hem biyolojileri hem davranışları, hem üreme stratejileri, hem sosyal yapılarıyla alakalı eşsiz bilgilere ulaşmamızı sağlıyor bu tür kayıtlar. Artık her şeyle ilgili fotoğraf video çekiliyor. Bu görüntülere ulaşılabiliyor olması da çok güzel bir şey. Vatandaşlarımızın böyle görüntüler çektikleri zaman direkt bize ulaştırmaları bilimsel çalışmalarımız için çok önemli veri kaynakları" değerlendirmesi yaptı.

"BÜYÜK BİR ŞANS"

Tonay, gözlemin Marmara Denizi'nde yapılmasına da değinerek, "Marmara Denizi, önemli bir deniz memelisi alanlarından biri. Türk Boğazlar Sistemi'nin parçası. Önceki aylarda hatırlarsınız belki 'Epimeletik' (canlı veya ölü bir bireye diğer bireyin yardım etmesi, onu korumaya çalışması) yas benzeri davranış da bu bölgede kaydedilmişti." dedi. Korkmaz hakkında az şey bilinen bu davranışları burada görmelerinin kendileri için büyük bir şans olduğunu da vurguladı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi Yunus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Biden'dan giderayak Trump'a çelme! ABD artık petrol ve doğal gaz sondakı yapamayacak

Biden'dan giderayak Trump'a çelme! ABD artık petrol ve doğal gaz sondakı yapamayacak

Kocaeli'de korkunç olay! ATM'den para çekerken öldürüldü... Mahalle ayağa kalktı

Kocaeli'de korkunç olay! ATM'den para çekerken öldürüldü... Mahalle ayağa kalktı

En düşük emekli maaşı için Ankara'da konuşulan rakamı söyledi

En düşük emekli maaşı için Ankara'da konuşulan rakamı söyledi

'Asgari ücrete yüzde 30 dedik, oldu' diyerek 'ek zam' için net konuştu

'Asgari ücrete yüzde 30 dedik, oldu' diyerek 'ek zam' için net konuştu

Bir kadın cinayeti daha! Polisin dikkati kan donduran olayı ortaya çıkardı: Eşi tarafından öldürülüp bagaja konmuş...

Bir kadın cinayeti daha! Polisin dikkati kan donduran olayı ortaya çıkardı: Eşi tarafından öldürülüp bagaja konmuş...

DEM Parti'yle görüşen AK Parti'den gelen ilk açıklama dikkat çekti

DEM Parti'yle görüşen AK Parti'den gelen ilk açıklama dikkat çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.