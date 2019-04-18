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'Dünyada çok nadir rastlanıyor!' Tokat'ın gizli güzelliği: Ballıca Mağarası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 09:38 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 'Dünya Mirası Listesi Yolunda Ballıca Mağarası Projesi' kapsamında yapılan başvuruyla Tokat'ın Pazar ilçesindeki Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine alındığı bildirildi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansından (OKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Valisi Ozan Balcı'nın himayelerinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde "Dünya Mirası Listesi Yolunda Ballıca Mağarası Projesi" yürütüldüğü belirtildi.

Proje kapsamında UNESCO'ya başvuru yapıldığı aktarılan açıklamada, "Ballıca Mağarası UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2019 yılında Türkiye'den giren tek miras alanı olmuştur. İnsanlığın ortak miras alanlarını korumada uluslararası işbirliği sağlayan UNESCO, aynı zamanda üstün veya istisnai evrensel değere sahip olan bu alanların tanınırlığını da artırmaktadır. Ballıca Mağarası, sahip olduğu parlak ve göz alıcı renk yanında içerdiği kalsit oluşumlarının zenginliği, çeşitliliği ve güzellikleri ile nadir bir jeolojik peyzaj oluşturmaktadır." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, şu sözlere de yer verildi:
"Ballıca Mağarası'ndaki sıra dışı ve muhteşem sarkıtlar, bitişik sütunlarla birlikte, boyut, şekil ve renk çeşitliliğinin istisnai bir gösterimini sağlarlar. Farklı formlardaki sarkıtları yanında mağara incileri, nadir rastlanmaları yanında büyüklükleri ile de göz kamaştıran soğan sarkıtları, iyi gelişmiş perde travertenleri, çökelme havuzları bir bütün olarak görsel sistem oluşturmaktadır.
Bu sistem Ballıca Mağarası'nın, dünyada çok sık rastlanmayan, istisnai doğal güzelliğini oluşturmaktadır ve mağara oluşumları içinde Ballıca'yı dünya ölçeğinde özgün kılmaktadır."
Tabiat Parkı ve Doğal Sit Alanı statüleri ile korunan Ballıca Mağarası'nın Dünya Miras Listesine girmesinin alanın daha üst seviyede korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlayacağı aktarılan açıklamada, "Dünya Mirası etiketini elde etmesi bölgesel ve ulusal düzeyde önemli prestij kazandıracaktır.
Bu durum, aynı zamanda Ballıca Mağarası ve dolayısıyla Tokat ilimiz için de uluslararası tanınırlık ve prestiji beraberinde getirerek turizm ve kırsal kalkınma alanlarında önemli kazanımlar elde etmemizi sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Tokat Pazar Ballıca Mağarası

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