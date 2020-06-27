Dünyada Corona Vakası Sayısı 10 Milyona Yaklaştı

Dünya genelinde Corona virüsü enfeksiyonu vaka sayısı 10 milyona yaklaştı. Amerika 2 milyon 400 bin vakayla salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor. 1,2 milyon vakayla ikinci sırada Brezilya yer alırken, Rusya 600 bin vakayla en fazla etkilenen üçüncü ülke oldu.

Önlemlerin azaltıldığı birçok yerde yetkililer ikinci dalga endişesiyle yeni kısıtlamaları gündeme getiriyor.

Amerika ve dünyanın önde gelen eğitim ve araştırma üniversitesi Johns Hopkins’in Cumartesi günü yayınladığı rapora göre, tespit edilen vaka sayısı şu an 9 milyon 800 binin üzerinde.

Virüsün neden olduğu can kayıpları yine en fazla ABD’de yaşandı. Ülke genelinde Corona salgını nedeniyle 125 bin 039 kişi yaşamını yitirdi. ABD’yi 56 bin can kaybıyla Brezilya takip ediyor. Virüs kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği üçüncü ülke olan İngiltere’deyse COVID-19 43 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Özellikle Mart ve Nisan aylarında salgına karşı sıkı önlemler Mayıs ayı itibariyle birçok yerde gevşetilmeye başladı. Ancak vaka sayılarındaki artış endişe yaratmaya devam ediyor.