Dünyada Corona Vakası Sayısı 10 Milyona Yaklaştı

Dünya genelinde Corona virüsü enfeksiyonu vaka sayısı 10 milyona yaklaştı. Amerika 2 milyon 400 bin vakayla salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor. 1,2 milyon vakayla ikinci sırada Brezilya yer alırken, Rusya 600 bin vakayla en fazla etkilenen üçüncü ülke oldu.
Önlemlerin azaltıldığı birçok yerde yetkililer ikinci dalga endişesiyle yeni kısıtlamaları gündeme getiriyor.
Amerika ve dünyanın önde gelen eğitim ve araştırma üniversitesi Johns Hopkins’in Cumartesi günü yayınladığı rapora göre, tespit edilen vaka sayısı şu an 9 milyon 800 binin üzerinde.
Virüsün neden olduğu can kayıpları yine en fazla ABD’de yaşandı. Ülke genelinde Corona salgını nedeniyle 125 bin 039 kişi yaşamını yitirdi. ABD’yi 56 bin can kaybıyla Brezilya takip ediyor. Virüs kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği üçüncü ülke olan İngiltere’deyse COVID-19 43 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.
Özellikle Mart ve Nisan aylarında salgına karşı sıkı önlemler Mayıs ayı itibariyle birçok yerde gevşetilmeye başladı. Ancak vaka sayılarındaki artış endişe yaratmaya devam ediyor.
Endonezya’dan aktarılan son bilgilere göre, ülkede bugüne kadar kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı yaşandı. Cumartesi günü ülkede 1385 kişinin daha virüse yakalandığı açıklanırken, bu Endonezya’daki toplam vaka sayısını 52 bin 812’ye yükseltti.
Önlemlerin kısmen azaltıldığı Avustralya’nın Victoria eyaletinde son 11 gündür vaka sayıları çift haneli olarak kaydedildi. Diğer birçok ülkeye kıyasla salgından az etkilenen ülkelerden olan Avustralya’da yetkililer, vakaların yeniden artışa geçmesine rağmen ülke ekonomisini yeniden canlandırmaya devam edeceklerini söylüyor.
Hindistan’daysa rekor seviyede yeni vaka tespit ediliyor. Cuma günü 17 bin 296 kişinin daha virüse yakalandığı belirlenirken, Cumartesi günü tespit edilen vaka sayısı bu rekor seviyeyi de aştı. Cumartesi günü Hindistan’da 18 bin 552 yeni vaka kayıtlara geçti.
Amerika’da da birçok eyalette rekor oranda vaka sayıları gözlemleniyor. Ülke genelinde Cuma günü, bir gün içinde 40 binden fazla kişide COVID-19 görüldü.
Bu artış, Florida ve Teksas’ta yetkililerin kısa bir süre önce açılan barları yeniden kapatmasına ve salgınının yayılmasını engellemek için yeni kurallar getirmesine neden oldu.
Tayland’da salgın nedeniyle olağanüstü hal devam ediyor. İktidarın salgını kullanarak muhaliflerini bastırma çabasında olduğu iddiaları gündemde olan Tayland’da olağanüstü hal yasalarının süresinin gelecek hafta uzatılacağı tahmin ediliyor.
Portekiz’de başkent Lizbon ve çevresinde vaka sayılarında yeniden artış kaydedilmesiyle beraber yetkililer 700 bin kişinin yaşadığı bölgede kısıtlamaları yeniden devreye sokma planı içinde.
İngiltere’de de Sağlık Bakanı Matt Hancock vakalarda artışın devam etmesi halinde plajların yeniden kapatılacağı uyarısını yaptı.