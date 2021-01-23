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Dünyada Corona Vakası Sayısı 100 Milyona Yaklaştı

23.01.2021 18:43 | Son Güncelleme:
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Dünyada Corona Vakası Sayısı 100 Milyona Yaklaştı

Dünyanın birçok yerinde, Amerika’da olduğu gibi salgında ikinci dalgadan üçüncü dalgaya geçilmesi beklenirken, 23 Ocak Cumartesi günü resmi kayıtlara geçen toplam vaka sayısı 98 milyonu aştı

Corona virüsü pandemisinde dünya çapında vaka sayısı 100 milyona yaklaştı. Amerika’daki Johns Hopkins Corona Virüsü Kaynak Merkezi’nden yayınlanan güncel verilere göre, salgında yaşamını yitirenler de 2 milyonun üzerinde.

Dünyanın birçok yerinde, Amerika’da olduğu gibi salgında ikinci dalgadan üçüncü dalgaya geçilmesi beklenirken, 23 Ocak Cumartesi günü resmi kayıtlara geçen toplam vaka sayısı 98 milyonu aştı.

Birçok ülkede önlem amaçlı kısıtlamalar da çeşitli seviyelerde devam ederken, yetkililer ve toplumlar devreye sokulan aşı programlarının salgının yavaşlamasında olumlu etki yaratmasını umut ediyor. Bahar aylarının da salgının şu anki ulaştığı noktadan yeniden düşüşe geçmesini sağlayabileceği tahmin ediliyor.

20 binden fazla kişinin salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği ve yaklaşık 690 bin vakanın tespit edildiği Belçika’da Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Yves Van Laethema da beklentilerini şu sözlerle ifade etti: “Şu an virüs hala oyunda önde gidiyor ancak bizim de iki iyi oyuncumuz var: aşı ve bahar.”

Virüsün çıkış noktası olarak kabul edilen Çin’de ise özerk Hong Kong kentinin bir bölümü karantina altına alındı. Kentin en fazla nüfuslu mahallelerinden Jordan’da Ocak ayında 162 yeni vaka tespit edilmesi nedeniyle bölgedeki herkese test de yapılıyor. Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong’da pandeminin başlamasından bu yana tespit edilen vaka sayısı 100 binin altında.

Kısıtlamaların devam ettiği Almanya’da ise Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bini geçti ancak ülkedeki sağlık yetkilileri enfeksiyon oranlarının da bir taraftan düşüşe geçtiğini belirtiyor.

Diğer taraftan, Avrupa genelinde AstraZeneca aşısının ilk etapta hedeflendiği miktarda tedarik edilemeyeceği açıklandı. Firmadan yapılan açıklamada, Avrupa’daki üretim alanında planlanan miktardan daha az aşı üretilebildiği belirtildi. AstraZeneca bununla ilgili başka ayrıntı henüz paylaşmadı.

Pfizer ve BioNTech firmalarının ortak geliştirdiği aşının dağıtım planı da stoklardaki yetersizlik nedeniyle geçici olarak aksamıştı.

Amerika’da da aşılama sürecinde bürokratik aksaklıklar, aşı stoklarındaki azalma, dağıtım sıkıntıları gibi çeşitli sorunlarla karşılaşıldı. Ülke genelinde çok sayıda Amerikalı’nın aşı randevularının iptal edildiği belirtiliyor.

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