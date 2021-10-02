Dünyada Corona Virüsü Ölümleri 5 Milyona Ulaştı

Corona virüsü vakaları son dönemlerde Delta varyantı nedeniyle birçok yerde artmaya devam ederken, pandeminin başlamasından bu yana tespit edilen vakaların sayısı 5 milyona ulaştı.

Reuters haber ajansına göre, vaka sayıları 1 Ekim itibariyle 5 milyon oldu. Virüs kaynaklı tüm can kayıplarının yarısından fazlasıysa, pandemiden en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen ABD, Rusya, Brezilya, Meksika ve Hindistan’da.

Corona virüsünün geçen yıl Mart ayında ilan edilmesinin ardından toplam vaka sayısının 2,5 milyona ulaşması 12 aydan fazla sürmüştü. Ancak vaka sayısının 2,5 milyondan 5 milyona çıkmasıysa sadece yaklaşık 8 ay içinde gerçekleşti.

Geçen hafta, dünya genelinde virüse bağlı günlük ölümler ortalama olarak 8 bin olarak kaydedildi. Diğer taraftan, bu ortalamanın son haftalarda düşüşe geçtiği de gözlemleniyor.

“Dünya nüfusunun yarısından fazlası Corona virüsü aşısı olmadı”

Aşı karşıtlığının da devam ettiği bölgeler dahil birçok ülkede aşı programları hızlandırılırken, yoksul ülkelerde aşıya erişim sıkıntısı giderilebilmiş değil.

Batılı ülkeler başta olmak üzere bazı ülkelerde tam doz aşıların ardından ek dozlara geçilirken, yoksul ülkelerde ilk doz aşılama oranı hala çok düşük. Our World in Data adlı araştırma projesinin yayınladığı son verilere göre, dünya nüfusunun yarısından fazlası henüz hiç Corona virüsü aşısı olmadı.

Dünya Sağlık Örgütü’nden (WHO) hafta başında yapılan bir açıklamada, ekonomik koşulları kısıtlı olan ülkelere aşı desteği sağlamak için oluşturulan COVAX programı kapsamında gönderilecek aşıların şu an sadece aşılama oranının en az olduğu ülkelere gönderileceği belirtildi.

Delta varyantı 187 ülkeye yayıldı

Pandeminin en fazla vurduğu ülkelerin başında gelen ABD’de, Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 700 bini geçti. Aşı karşıtlığı ve aşıyla ilgili yanlış bilgi dalgasına karşı mücadelenin de gündemde olduğu ülkede aşı olmaya uygun olanların yaklaşık üçte biri hala aşısız.

Pandemi nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı bölge ise Güney Amerika. Tüm ölümlerin yüzde 21’inin yaşandığı Güney Amerika’yı, Kuzey Amerika ve Doğu Avrupa takip ediyor.

WHO verilerine göre, birçok yerde salgında yeni dalgalara neden olan Delta varyantı şu an dünyadaki 194 ülkenin 187’sinde görüldü.

