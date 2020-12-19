Dünyada Corona Virüsü Vakaları 75 Milyonu Geçti

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nin son verilerine göre, dünya genelinde Corona vakalarının sayısı 75 milyonu geçti.

Bugün yayınlanan güncel verilerde, Amerika’nın 17 milyon 500 bin vakayla tüm ülkeler arasında pandemiden en fazla etkilenen ülke olmaya devam ettiği görülüyor. Amerika’yı 10 milyondan fazla vakayla Hindistan takip ederken, şu ana kadar 7 milyonun üzerinde vaka tespit edilen Brezilya üçüncü sırada.

Dünya genelinde Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1 milyon 670 bini geçmiş durumda. Son verilere göre, 42 milyondan fazla kişi de virüse yakalanıp iyileşti.

İkinci dalganın hakim olduğu birçok ülkede yeni kısıtlamalar devreye sokulurken, sağlık çalışanlarının karşılaştığı zorluk ve sorunlar da artmaya devam ediyor.

Sağlık çalışanları hala büyük risk altında

California’nın Palo Alto kentindeki Stanford Tıp Merkezi de sağlık çalışanlarının seslerini duyurmak için harekete geçtiği sağlık merkezlerinden. Buradaki hemşire, bakıcı ve solunum terapistleri de dahil birçok sağlık çalışanı, geçen hafta onaylanan ve dağıtımına başlanan ilk Corona virüsü aşısının öncelikli olarak uygulanacağı kişiler arasına alınmamaları nedeniyle protesto eylemi düzenledi. Merkezin yetkilileri de bunun ardından özür mesajı yayınlayarak sağlıkçıların bu talebini bir an önce yerine getirme vaadinde bulundu.