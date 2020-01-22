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  4.  Dünya'da coronavirüs alarmı

 Dünya'da coronavirüs alarmı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 15:22 | Son Güncelleme

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ÇİN, (DHA) ? Çin?de baş gösteren ve şimdiye kadar 9 kişinin ölümüne neden olan coronavirüs (2019 - nCoV) hakkında dünya sağlık kuruluşları detaylı bilgiler yayınladı ve tedbir alınmasını istedi.
Çin?in Wuhan kentinde başlayan ve ilk defa bilim insanı Leo Poon tarafından deşifre edilen coronovirüse karşı bir çok ülke nasıl tedbir alacağını tartışırken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) virüsle ilgili durum raporu yayınlayarak isteyen ülkelere destek vereceğini belirtti. Hong Kong Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümü?nde çalışan bilim insanı Leo Poon antibiyoiklerin etkili olamadığı virüsün, SARS virüsünün kuzeni olduğunu açıkladı.
KORONAVİRÜS NEDİR
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre coronavirüs hayvanlardan insana geçen geniş bir grup hayvan virüsünden oluşuyor. Uzmanlar ve bilim insanı Leo Poon, coronavirüsünün SARS virüsünün kuzeni olduğunu belirtti.
VİRÜSÜN SEBEP OLDUĞU HASTALIK BELİRTİLERİ
İlk başta soğuk algınlığı gibi genel üst solunum yolları hastalığıyla başlıyor. Belirtiler burun akması, öksürük, boğaz ağrısı ve bazen de baş ağrısı ile ateş şeklinde başlıyor. Hastalık bu belirtilerle birkaç gün devam ediyor.
NASIL BULAŞIYOR VE TEDAVİSİ NEDİR
Grip hastalığı gibi insandan insana bulaşıyor ve bağışıklık sistemi düşük insanları daha ağır etkiliyor. Virüsün sebep olduğu hastalığın tedavisinde net bir tedavi bulunmuyor, yetkililer tedavi için grip veya soğuk algınlığında kullanılan tedavi yöntemlerini tavsiye ediyorlar. Coronavirüsünden dolayı hastalığa yakalananlara bolca sıvı, dinlenme ve uyku tavsiye ediliyor. Belirtiler kötüleştiği zaman aynı soğuk algınlığındaki gibi doktora gidilmesi tavsiye ediliyor. Henüz virüsün neden olduğu hastalık için bir aşı bulunmuyor, coronavirüsünü kapmamak için ellerin sürekli yıkanması ve temizliğe önem verilmesi gerekiyor. Virüsün ev hayvanlarına da bulaşabileceği öngörülüyor ve ev hayvanlarının temizliğine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor.
ÇİN SAĞLIK BAKANI Lİ BİN CADDELERDE İLAÇLAMA BAŞLATTIK
Hastalıkla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Çin Sağlık Bakanı Li Bin, virüsün çıkış yeri olan Wuhan kentinin caddelerini ilaçlamaya başladıklarını ve Wuhan?ın bulunduğu Hubei bölgesinde bir dizi güvenlik önlemleri almaya başladıklarını duyurdu. Özellikle virüsün çıkış yeri olarak yiyecek pazarlarını tespit ettiklerini belirten Bakan Li Bin, yetkililerin hava alanlarını, otogarları ve tren istasyonlarındaki yolcuları taramadan geçirdiklerini söyledi. Sağlık Bakanı ayrıca yolcuların termometreler ile vücut ısılarının ölçüldüğü ve genel kullanım alanlarının sterilize edilmeye başlandığını ifade etti. Bakan Bin, Hubei bölgesinde bugüne kadar virüsün yarattığı hastalıktan hayatını kaybeden 9 kişinin başka hastalıkları da olduğunu vurguladı ve virüsün solunum yoluyla da bulaştığını açıkladı.

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