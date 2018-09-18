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Dünyada dört tür insan varmış: Çekingen, ben merkezci, rol modeli ve vasat

18.09.2018 15:52 | Son Güncelleme

Bilimsel bir araştırma, insanların karakter özelliklerine göre dört farklı kategoriye ayrıldığını ortaya koydu.

Dünyada dört tür insan varmış: Çekingen, ben merkezci, rol modeli ve vasat

Bilim insanlarının dünyada 1,5 milyon kişi tarafından yanıtlanan anketlere dayanarak elde ettiği bulgulara göre, insanlar çekingen, ben merkezci, rol modeli ve vasat olarak dört farklı kategoriye ayrılıyor.

Bunun insanların karakter yapılarını bilimsel bir temele göre sınıflandıran ilk araştırma olduğu öne sürülüyor.

Araştırmaya internet üzerinden yapılan dört kapsamlı anketin sonuçları baz oluşturdu. Her biri yaklaşık 400 sorudan oluşan bu anketlere verilen yanıtlardan yola çıkılarak duygusal dengesizlik, şeffaflık, uyum gösterme, dürüstlük ve dışa dönüklük olarak sıralanan beş karakter özelliğine odaklanıldı.

Bu karakter özelliklerinin her biri için algoritmalar kullanılarak, dört farklı "küme" oluşturuldu.

Bilim insanlarının tespit ettiği bu kümeler içinde diğer insanlar tarafından en fazla sevilme ihtimali bulunanlar "rol modeli" kategorisinde yer alanlar.

Araştırmanın liderliğini yapan ABD'deki Northwestern Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Luis Amaral, yaşlıların ve kadınların "rol modeli" kategorisinde yer alma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu söyledi.

Amaral, "Bu kişiler, güvenilir ve yeni fikirlere açık insanlar. Bir işi teslim etmek için bu kategorideki insanlar ideal aday olur" dedi.

Her kategorinin özellikleri neler?

Vasat: Duygusal dengesizliği yüksek ve dışa dönük kişiler. Ancak çok şeffaf değiller. Bu kategoride erkekten çok kadınların yer aldığı belirtildi.

Rol modeli: Duygusal dengesizliği az ancak diğer karakter özellikleri açısından yüksek. Yaşla birlikte rol modeli olma ihtimali de doğru orantılı bir şekilde artıyor. Kadınların, erkeklere kıyasla bu kategoride olma ihtimalleri daha yüksek.

Çekingen: Duygusal olarak istikrarlı ancak şeffaf ve dengesiz değiller. Dışa dönük kimseler olmadıklarını söylemek mümkün. Ancak uyum gösterme ve dürüst olma özelliklerini taşıyorlar.

Ben merkezci: Çok dışa dönük ancak şeffaflık, uyum gösterme ve dürüstlük konusunda ortalamanın altında kalıyorlar. Araştırmaya imza atan bilim insanlarından biri, bu kategoriyi "Bu kişilerle birlikte zaman geçirmek istemezsiniz" sözleriyle tarif ediyor.

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