Dünyada en çok okunan ikinci şiir Orhan Veli'den

İSTANBUL (AA) - Berlin Şiir Evi tarafından hazırlanan ve dünyanın en büyük şiir portalları arasında bulunan "Lyrikline" internet sitesinin en çok okunan şair ve şiirleri açıklandı.

Sitenin verilerine göre, dünyada en çok okunan şiir, İsviçreli şair Hermann Hesse’nin "Stufen" şiiri olurken, onu Orhan Veli'nin "Anlatamıyorum" şiiri takip etti.

Türkiye'de ilk sırada yer alan "Anlatamıyorum" şiirinin ardından en çok okunan Türk şiirleri arasında "Anlatamıyorum"un yanı sıra Orhan Veli'den "Hürriyete Doğru", Behçet Necatigil'den "Sevgilerde", Nazım Hikmet Ran'dan "Masalların Masalı", Haydar Ergülen'den "İdiller Gazeli", Orhan Veli'den "Denizi Özliyenler İçin" de yer aldı.

Lyrikline Türkiye Editörü şair Metin Celal, 84 dilde bin 375 şairin 12 bin 312 şiiri bulunan platformu ve Türk şiirine olan ilgiyi, AA muhabirine anlattı.

Celal, Lyrikline'ın dünyanın en büyük şiir portalı olduğunu belirterek, "Şiirler, şairlerin kendi sesinden dinlenebiliyor. Sitede yer alan tüm şiirlerin ses kayıtları da bulunuyor. 84 dilde ayrı ayrı editörleri olan dünya çapında bir internet sitesi. Her ülke kendince katkıda bulunuyor, ben de Türkiye'den kendimce katkıda bulunmaya çalışıyorum." dedi.