HABER

Dünyada en çok sigara içen ülkeler

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.12.2018 09:01 | Son Güncelleme

Dünya üzerinde en fazla sigara içen ülkeler belli olurken, Türkiye’nin bu listenin 24’üncü sırasında yer aldığı saptandı. Sigara yasaklarına ve devletlerin getirdiği engellemelere rağmen toplumda sigara içenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor.

Ajans Press hangi ülkenin ne kadar sigara tükettiğini konu alan araştırmayı inceledi. İşte dünyada en çok sigara tüketen ülkeler...

Dünyanın en fazla sigara tüketen ülkeleri belli oldu

Tobacco Atlas verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre Türkiye’nin en çok sigara içen ülkeler arasında 24’üncü sıraya yerleştiği görüldü.
En çok sigara tüketerek ilk sıraya yerleşen ülke ise Andora olarak kayıtlara geçti.
Andora’yı ikinci sıradan Lüksemburg takip ederken, üçüncü sıradan Belarus izledi.
İlk 10’a giren diğer ülkeler ise; Makedonya, Arnavutluk, Belçika, Çekya,
Ürdün, Rusya
ve Suriye olarak saptandı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sigara Içmek sigara

En Çok Okunan Haberler

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

MHP'den istifa eden Burhanettin Kocamaz İYİ Parti'ye geçti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'da flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela'da flaş açıklama!

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Ahmet Çakar: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı tekrar edilmeli

Ahmet Çakar: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı tekrar edilmeli

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göz kazalarında ovalamak neden zararlıdır? Göze yabancı cisim kaçtığında ne yapmalıyız?

Uzmanlar uyarıyor! Gözlerinizi sakın ovalamayın

Ünlü onkolog Yavuz Dizdar'dan Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama!

Türkiye'deki kanser teşhisleri için korkutan açıklama! Doğruysa...

Minimal invaziv aort cerrahisi avantajları nelerdir?

Minimal invaziv aort cerrahisi avantajları nelerdir?

Dudak dolgusu estetiği nedir? Dudak dolgusu estetiği sonrası iyileşme süreci ne kadardır?

Çekiciliğin sembolü dolgun dudaklar

Elektromanyetik alan ve radyasyon nedir? Cep telefonlarını kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Cep telefonu kullanırken bunu sakın yapmayın!

Mevsimsel saç dökülmesi nedir? Kışın saç dökülmesini önlemek için ne yapmalıyız?

Kış depresyonu saç döküyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.