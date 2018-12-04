Dünyada en çok sigara içen ülkeler

Ajans Press hangi ülkenin ne kadar sigara tükettiğini konu alan araştırmayı inceledi. İşte dünyada en çok sigara tüketen ülkeler...

Dünyanın en fazla sigara tüketen ülkeleri belli oldu

Tobacco Atlas verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre Türkiye’nin en çok sigara içen ülkeler arasında 24’üncü sıraya yerleştiği görüldü.

En çok sigara tüketerek ilk sıraya yerleşen ülke ise Andora olarak kayıtlara geçti.

Andora’yı ikinci sıradan Lüksemburg takip ederken, üçüncü sıradan Belarus izledi.

İlk 10’a giren diğer ülkeler ise; Makedonya, Arnavutluk, Belçika, Çekya,

Ürdün, Rusya