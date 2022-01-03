HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyada en fazla Omicron vakası İngiltere'de görüldü! Vatandaşlarına ülkeyi 'terk edin' çağrısı

Dünyada en fazla Omicron vakası İngiltere'de görüldü! Vatandaşlarına ülkeyi 'terk edin' çağrısı

03.01.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada Omicron varyantına bağlı vaka artışları endişeye yol açtı. Omicron'a bağlı İngiltere'deki "ciddi ve benzeri görülmemiş" vaka artışı nedeniyle Kuveyt, ülkedeki vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti.

Dünyada en fazla Omicron vakası İngiltere'de görüldü! Vatandaşlarına ülkeyi 'terk edin' çağrısı

Omicron varyantıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dünyada en fazla Omicron varyantının görüldüğü İngiltere'de varyanta bağlı vaka artışı nedeniyle Kuveyt, vatandaşlarına ülkeden ayrılması yönünde çağrıda bulundu.

İSRAİL, ABD VE İNGİLTERE'DE ÖLENLER OLDU

Kuveyt'in Londra Büyükelçiliği, İngiltere'de Omicron vakalarındaki "ciddi ve benzeri görülmemiş" artış nedeniyle Kuveyt vatandaşlarına ülkeden ayrılmalarını tavsiye etti.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "Endişe Verici Varyantlar" arasında sınıflandırdığı Omicron varyantından sadece İsrail, ABD ve İngiltere'de ölenler oldu.

Nasıl bu kadar hızlı yayılıyor? Omicron varyantını farelere enfekte ettiler! İşte ortaya çıkan sonuç...Nasıl bu kadar hızlı yayılıyor? Omicron varyantını farelere enfekte ettiler! İşte ortaya çıkan sonuç...

OMICRON VAKALARININ EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE İNGİLTERE OLDU

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), 29 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ülkede vakaların yüzde 90'ından fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olduğunu bildirmişti.

UKHSA, Omicron'un halihazırda açık ara baskın varyant olması sebebiyle 31 Aralık'tan itibaren bu varyanta özel günlük güncellemelerin yapılmayacağını belirtmişti.

Ülkede 30 Aralık'ta 19 bin 544 yeni Omicron vakası tespit edilmiş, bu tarih itibarıyla toplam Omicron varyantlı vaka sayısı 229 bin 666'ya ulaşmıştı.

İngiltere'de 31 Aralık'ta ise 189 bin 846 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, bu rakam "salgının başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayısı" olarak kayda geçmişti.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtıBu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bilim insanları o tarihi açıkladı! Tam 27 milyon ton ağırlığındaBilim insanları o tarihi açıkladı! Tam 27 milyon ton ağırlığında
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere Kuveyt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Göksu'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

Göksu'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan...

Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan...

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Filmde terörist rolünü oynadı, hayatı kâbusa döndü

Filmde terörist rolünü oynadı, hayatı kâbusa döndü

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

'Yabancı' tarifesi için flaş karar

'Yabancı' tarifesi için flaş karar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Kocasının ölüm nedenini otopside öğrendi, susturmak için...

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Son dakika... İstanbul'da taksicilerin zam kuyruğu!

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Sigaradan ceza yedi, müşteriye ‘sigara yasak' deyip...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.