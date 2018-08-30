Dünyada en iyi dekorasyona sahip mekanlar belli oldu! Türkiye de listede

Festivalde Türkiye'den de bir mekan listeye girdi. İşte çok az kişinin bildiği o sürpriz mekan...,

Dünyanın dekorasyonu en iyi mekanları belli oldu!

1 / 26 Juvil / Guangzhou, Çin Kim tarafından tasarlandı? New World Development Company LimitedBu şık dükkan, bir perakende müzesi şeklinde tasarlanmış. Tasarımcılar dükkan için mücevherlerin doğasıyla aynı değerde olan su damlası şeklinde cam kutularda ürünlerin sergilenmesini sağlayacak bir tasarıma imza atmış.

2 / 26 The Racketectonics Archifixture / Himeji City, JaponyaKim tarafından tasarlandı? Matsuya Art Works / KTX ArchiLAB

3 / 26 1 Zhukov / Moskova, RusyaKim tarafından tasarlandı?Project Orange

4 / 26 Tayland Yaratıcılık ve Tasarım Merkezi (TCDC) / Bangkok, TaylandKim tarafından tasarlandı?Deprartment of Architecture Co

5 / 26 Tayland Yaratıcılık ve Tasarım Merkezi (TCDC), Bangkok’ta bulunan ve toplumdaki yaratıcı düşünceye ilham vermek ve ülkenin yaratıcı ekonomisini ilerletmek misyonuyla kurulmuş bir devlet kurumudur. Merkez bir adet tasarım kütüphanesi, bir adet materyal kütüphanesi ve ortak çalışma alanı gibi geniş hizmetler sunmaktadır. Ayrıca mekanda makyaj alanı, sergi alanları ve atölyeler de bulunmaktadır.Tayland merkezli mimarlık bölümü departmanı halen gelen TCDC Tayland’ın yaratıcı inkübatörü misyonuna cevap vermeyi amaçlıyor.

6 / 26 Elite Hotels içinde yer alan TAKO Restorant, İskandinav, Japon ve Kore etkilerini bir araya getirmiş. Grafiksel ifadeleriyle çok yönlü olan restorant, eşsiz bir yapıya sahip.

7 / 26 Nocenco Cafe / Vinh, VietnamKim tarafından tasarlandı?VTN Architects

8 / 26 Eski binalara bakan harika bir manzaraya sahip Nocenco Cafe, bambu seçilerek yenilendi. Bölgedeki binalar Vietnam Savaşı sırasında tahrip edilmiş tarihten meydana geliyor. Bambunun özü olan hafiflik ilkesiyle yenilenen kafe, görenleri hayran bırakıyor.

9 / 26 Australian Embassy / Bangkok, Tayland Kim tarafından tasarlandı?BVN

10 / 26 Mean Noodles / Hong Kong, Çin Kim tarafından tasarlandı?OpenUU

11 / 26 Y20 Space / Hangzhou, Çin Kim tarafından tasarlandı?WJ Design

12 / 26 Büyüleyici manzara ve tarihsel doku içinde yer alan Y20 Space ofis, küçük ve orta ölçekli işletmeleri çekmek amaçlı kurulmuş. Ana giriş manzarasının etkileyici olması sebebiyle avluya dönüştürülmüş. Beyaz duvar, renki koltuklar ve ahşap tercihiyle modern bir tasarım oluşturulmuş.

13 / 26 The Department Store / Londra, İngiltere Kim tarafından tasarlandı?Squire And Partners

14 / 26 Başlangıçta 1906'da Bon Marche mağazasına bir ek olarak inşa edilmiş The Department Store, restoran olarak kullanılıyor. Yenilenen alan tarihi bir şekilde işlenmiş. Restore edilmiş ve genişletilmiş bina, pratikteki çeşitli tasarım disiplinleri bir araya taşımış.

15 / 26 Minimalist tasarlanan kütüphane hakkında Arjantinli yazar Luis Borges şöyle ifade ediyor; Sınırsız ve sonsuz döngü olan bir yer.

16 / 26 Grandma's Home / Hangzhou, Çin Kim tarafından tasarlandı?Shanwei Weng

17 / 26 182 odadan oluşan West Hotel, otantik ve unutulmaz bir deneyim sunuyor. Otel, mermer ve pirinç desenli derin tonlara sahip modern bir klasik tasarım temasına sahip.Otel genelinde güçlü bir botanik temasıyla hizmet veriyor, açık hava bahçe atriyumu ve beyaz waratah motifi lobide belirgin bir hal almış durumda.

18 / 26 BLANK / Şangay, Çin Kim tarafından tasarlandı?Hangzhou AN Interior Design Co

19 / 26 Bu yüksek konseptli kıyafet mağazası, alışılmadık bir Z şekline sahiptir ve bağımsız tasarımcıların eserlerini sergiler. Dükkan ayrıca bir bar, yemek ve parti mekanı, bir sergi ve performans alanı olarak işlev görmektedir.

20 / 26 Sustainable Singapore Gallery / SingapurKim tarafından tasarlandı?Zarch Collaboratives

21 / 26 Yenilenen Galeri, Singapur’un sürdürülebilir kalkınma taahhüdüne genel bir bakış sunuyor. İklim değişikliğine atıfta bulunan galeri, Singapur'un sıfır atık ve yenilenebilir enerji yatırımları dahil temiz yeşil sürdürülebilir enerjiye yönelik alanlara ayrılmış tasarıma sahip durumda. Gençlere ve yaşlılara hitap eden interaktif paneller, sergiler ve eserler de yer alıyor.

22 / 26 Sanatçı ve mimar Chris Fox, Sidney’de Wynyard İstasyonu’na 1931’de yerleştirilen ahşap yürüyen merdivenlerle Interloop adlı dev bir heykel yarattı. 86 yıl boyunca tren istasyonundan geçen yolcuları taşıyan bu merdivenler, şehrin kimliğinin bir parçası haline gelmişti. Artık bu tarihi miras, istasyonun tavanında asılı devasa bir kurdele gibi kıvrılarak yeni yerini almış durumda.244 basamaktan oluşan ahşap merdivenlerin dünyadaki en büyük asansör ve yürüyen merdiven üreticisi Otis’in imzasını taşıdığı görülüyor. Konum olarak şu anki yürüyen merdivenlerin tepesine yerleştirilmiş olması da, yolcuların heykeli dikkatle inceleyebilmesi için iyi bir fırsat sunuyor.

23 / 26 Hışvahan HSVHN Han / İstanbul, TürkiyeKim tarafından tasarlandı.

24 / 26 Gaziantep'te yer alan Hışvahan HSVHN Han Hotel, dokusu bozulmadan tasarlanmış. Ufak dokunuşlarla tarihle geçmişi birleştiren otelin yemekleri de Antep bölgesine özel leziz yemeklerden meydana geliyor.

25 / 26 Tek katlı hanlar gurubuna giren yapı Gaziantep’in en eski hanıdır. Gaziantep Kalesi eteklerinde yer alan han, batısındaki hamam, Susamhane, doğusunda şimdi mevcut olmayan Bedesten ve Mir-i Miran Mescidi ile birlikte bir külliye (Lala Mustafa Paşa Külliyesi) durumundaydı. Hanın kuzey cephesinde yola açılan hacimlerin dükkan olarak, iç bölümde ise avluya açılan odaların yolcuların konaklamaları amacıyla, revaka açılan mekanların ise depo ve ahır olarak kullanıldığı düşünülmektedir.