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Dünyada en ucuz balon turları Kapadokya’da yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 11:35 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabahın ilk ışıkları ile birlikte yapılan sıcak hava balon turlarının dünyada en ucuz balon turları olduğu ifade edildi.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan sıcak hava balon turlarına yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterirken balon turlarına en büyük ilgiyi Çin, Kore ve Güney Amerika’dan gelen turistler ilgi gösteriyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabahın ilk ışıkları ile birlikte yapılan sıcak hava balon turlarının dünyada en ucuz balon turları olduğu ifade edildi.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan sıcak hava balon turlarına yerli ve yabancı turistler büyük ilgi gösterirken balon turlarına en büyük ilgiyi Çin, Kore ve Güney Amerika’dan gelen turistler ilgi gösteriyor. Voyager Balloons sahiplerinden Teyfik Ölmez yaptığı açıklamada, Son zamanlarda gelişen turizm ile beraber Kapadokya’da balona olan ilgi daha fazla olmaktadır. Tabi ki bunun en büyük sebebi dünyadaki en iyi uçuşların bölgede yapılmasından dolayıdır. Şuanda en çok Kapadokya’da balon turlarına Çin, Kore ve Güney Amerika ülkesinden gelen turistler ilgi gösteriyor. Kapadokya’da balon turlarına ilgiden dolayı balonlar dolu demek yanlış olur. Çünkü bölgede günlük 150 balon uçmaktadır. Fakat pilotlar 6 günde bir gün dinlenmek zorunda olduğu için birçok firma eksik kapasite ile uçuyor. Aynı anda 150 balonun uçtuğu gün sayısı çok azdır” dedi.

“Dünyada en ucuz balon turu Kapadokya’dadır”
Voyager Balloons sahiplerinden Teyfik Ölmez dünyada en ucuz balon turlarının Kapadokya bölgesinde yapıldığını ifade ederken bölgede balon turlarının fiyatlarının uçuş uzunluğuna göre değişkenlik gösterdiğini belirtti. Ölmez, “Dünyada balon uçulan bölgeler ile kıyaslandığı zaman dünyadaki en ucuz balon uçuşları Kapadokya’dadır. Örneğin ABD’de 350 dolar, Kenya’da 600 dolar, Avrupa’da 350 Euro, Miamar’da 330 dolar ama Türkiye’deki fiyatlar oralarla kıyaslandığı zaman yakınından dahi geçmiyor. Kapadokya’da balon fiyatları tur programına göre değişiyor. Kapadokya’da ise balon turları 150 Euro ile 230 Euro arasında değişmektedir” şeklinde konuştu.

Dünyada en ucuz balon turları Kapadokya’da yapılıyor

Dünyada en ucuz balon turları Kapadokya’da yapılıyor

Dünyada en ucuz balon turları Kapadokya’da yapılıyor

Dünyada en ucuz balon turları Kapadokya’da yapılıyor

Dünyada en ucuz balon turları Kapadokya’da yapılıyor

Dünyada en ucuz balon turları Kapadokya’da yapılıyor

Dünyada en ucuz balon turları Kapadokya’da yapılıyor

Dünyada en ucuz balon turları Kapadokya’da yapılıyor

Dünyada en ucuz balon turları Kapadokya’da yapılıyor

Dünyada en ucuz balon turları Kapadokya’da yapılıyor

Dünyada en ucuz balon turları Kapadokya’da yapılıyor

Dünyada en ucuz balon turları Kapadokya’da yapılıyor

Dünyada en ucuz balon turları Kapadokya’da yapılıyor

Dünyada en ucuz balon turları Kapadokya’da yapılıyor

Dünyada en ucuz balon turları Kapadokya’da yapılıyor

Dünyada en ucuz balon turları Kapadokya’da yapılıyor

Dünyada en ucuz balon turları Kapadokya’da yapılıyor
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