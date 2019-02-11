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Dünyada ender görülen kas hastalığına yakalandı, tedavisi 130 bin lira gerek 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

BATMAN'da yaşayan Ceren Asma (13), dünyada ender görülen kas hastalığına yakalandı.

Dünyada ender görülen kas hastalığına yakalandı, tedavisi 130 bin lira gerek 

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da yaşayan Ceren Asma (13), dünyada ender görülen kas hastalığına yakalandı. Her geçen gün yürüme ve elle bir şeyler tutma gibi becerilerini kaybetmeye başlayan Ceren’in umudu, Hindistan’daki kök hücre tedavisi. Tedavi için 130 bin liraya ihtiyaç olduğunu anlatan anne Semira Asma, yardımseverlerden destek bekliyor.
Batman'da yaşayan Asma ailesinin kızı Ceren Asma, yakalandığı amansız hastalıkla mücadele veriyor. 5 yıl önce ‘Smard-1’ adı verilen dünyada ender görülen kas hastalığına yakalanan Ceren'ın hastalığına 3 yıl önce teşhis konuldu.
'BU HASTALIK ŞİMDİYE DEK ABD'DE BİR KİŞİ İLE CEREN'DE GÖRÜLDÜ'
4 çocuk annesi 41 yaşındaki anne Semira Asma, kızı Ceren'in her geçen gün yürüme becerisini kaybettiğini ifade ederek, kızının tedavisinin Hindistan'da yapılabileceği ve tedavi için 130 bin lira gerektiğini söyledi. Çapa Tıp Fükültesi'nde düzenlenen bir sempozyuma katılan doktorlar tarafından Ceren'in muayene edildiğini anlatan anne Asma, "Kızımın hastalığının teşhisi 3 yıl önce konulabildi. Edindiğimiz bilgilere göre bu hastalık şimdiye dek ABD'de bir kişi ile Ceren'de görüldü. İlk başlarda bunu kabullenmemiz güç oldu. Daha sonra Hindistan'dan doktorların Çapa Tıp Fakültesi'nde düzenlediği sempozyuma katıldık. Görüştüğümüz Hintli doktorlar, 2 ya da 3 seansla kızımın tedavi olabileceğini söylediler. Kök hücre tedavisi hastalığa kesin çözüm değil ama hastalığın ilerlemesini önleyebiliyor. Bu da bizim için büyük bir umut oldu. Şimdi en büyük arzumuz Hindistan'a gidip Ceren'i tedavi ettirmek. Tedavinin bedeli 130 bin TL civarında. Ne yazık ki böyle bir maddi gücümüz yok. Duyarlı insanlarımızın bu duruma kayıtsız kalmayacağını ümit ediyorum" dedi.
CEREN İÇİN SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILDI
Asma ailesinin maddi imkanlarının olmaması üzerine Ceren'in tedavisi için gerekli olan 130 bin liranın temin edilmesi için yakınları tarafından sosyal medyada kampanya başlatıldı. Bir süredir devam eden kampanyada Ceren için şu ana kadar 20 bin lira toplandı. Asma ailesinin tek isteği 130 bin lirayı bir araya getirip, kızları Ceren'i Hindistan'a götürüp, tedavi ettirmek.

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Dünyada ender görülen kas hastalığına yakalandı, tedavisi 130 bin lira gerek Dünyada ender görülen kas hastalığına yakalandı, tedavisi 130 bin lira gerek Dünyada ender görülen kas hastalığına yakalandı, tedavisi 130 bin lira gerek

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