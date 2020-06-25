Dünyada eşcinselliğin kabul görme oranı artıyor

Eğilim ülkelere göre farlılık gösterirken Türkiye'deki kabul oranı yüzde 25.ABD merkezli Pew araştırma şirketinin açıkladığı anket sonuçlarına göre dünya genelinde giderek daha fazla kişi eşcinselliğin daha fazla kabul görmesi gerektiği görüşünde.

Ancak eşcinselliğin kabulünde genel olarak bir artış olsa da oranlar demografik yapıya bağlı ülkelere göre değişiyor. Buna göre ağırlıklı olarak Batı Avrupa'da, zengin ülkelerde ve eğitim düzeyi yüksek toplumlarda gençler eşcinselliği toplumun parçası olarak kabul ediyor.

2002 ile 2019 yıllarının karşılaştırıldığı araştırma sonuçlarına göre ABD'de eşcinsel bireylerin topluma dahil olduğunu düşünenlerin oranı 2002'de yüzde 51 iken 2019'da bu oran yüzde 72'ye yükseldi. Güney Kore'de yüzde 25'ten yüzde 44'e, Japonya'da yüzde 54'ten yüzde 68'e, Güney Afrika'da yüzde 33'ten yüzde 54'e, Almanya'da yüzde 83'ten yüzde 86'ya ve İngiltere'de yüzde 74'ten yüzde 86'ya çıktı.

Araştırmada bireylerin siyasi eğilimleriyle eşcinsellere bakışı arasında bir paralellik olup olmadığına da bakıldı. Araştırma ABD'deki iki farklı siyasi cephe arasında eşcinsellere bakışta derin bir ideolojik uçurum olduğu ortaya koydu.