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Dünyada eşi benzeri yok! 16 aydır karantinada olan Muzaffer Kayasan'ın beklediği haber nihayet geldi... 86. testte negatif çıktı

06.04.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan Muzaffer Kayasan, 2020'nin kasım ayında koronavirüse yakalandı. Aynı zamanda lösemiyle de mücadele eden 56 yaşındaki Kayasan'ın bağışıklığı, kullandığı ilaç sayesinde düştü. Kovid'e yakalandığı günden bu yana 85 test yaptıran Kayasan, tamamında pozitif çıktı ve karantina kaldı. Kayasan'ın beklediği haber ise 86. testte geldi. Aylar sonra Kovid testi negatif çıkan Kayasan'ın karantinası bitti...

Dünyada eşi benzeri yok! 16 aydır karantinada olan Muzaffer Kayasan'ın beklediği haber nihayet geldi... 86. testte negatif çıktı

İstanbul Sarıyer'de yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Kayasan, 2020 yılında yakalandığı koronavirüs hastalığından, 86. test sonunda kurtuldu. Lösemi hastası olduğu süreçte kullandığı ilaçlar nedeniyle bağışıklığı düşük olan talihsiz adamın yaptırdığı 85 test de pozitif çıktı. 470 gün karantinada kalan Kayasan'ın esareti nihayet sona erdi...

16 AY KARANTİNADA KALDI

Muzaffer Kayasan, 3 yıl önce lösemi nedeniyle kemik iliği nakli oldu. Tedavisi nedeniyle sürekli bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalan Kayasan, 19 Kasım 2020'de koronavirüse yakalandı.

Kayasan, hastalığı atlatmasına karşın PCR testi 16 ay boyunca bir türlü negatife dönmedi. Yaşanan bu ilginç durum basında yer alınca tüm dünyanın gözü Kayasan'ın üzerine çevrildi.

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Dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim adamları Kayasan'ı telefonla arayarak çevirmen aracılığıyla bilgi aldı. Herkesin şaşırıp kaldığı bu durum nedeniyle Kayasan, 470 gün boyunca yaptırdığı 85 testte en uzun süre pozitif çıkan ve karantinada kalan hasta olarak tarihe geçti.

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86. TESTTE NEGATİFE DÖNDÜ, ÇOCUKLAR GİBİ SEVİNDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Muzaffer Kayasan, önceki gün yaptırdığı 86. testte sonunda negatife dönmeyi başardı. Testinin negatif çıkmasının ardından Kayasan adeta çocuklar gibi sevindi.

Testi negatif çıktıktan sonra ilk iş olarak 4 aylık torunu Gökay Emin'i öpüp sarıldığını dile getiren Kayasan, "Torunumu daha önce hep camın arkasından sevmiştim. Sarılıp öpememiştim. Ona ilk kez sarılmak muhteşem bir duygu.

2 oğlan bir kız olmak üzere 3 çocuğum var. Büyük oğlum Gökhan'ın oğlu Gökay Emin 4 aylık. Kızım Azra Toker'in Defne isminde 1 yaşında kızı var. Defne ve Gökay Emin'e sarılarak hasret giderdim. Herkes maske, mesafe ve hijyene özen göstersin. Hep beraber koronavirüsü yenelim" dedi.

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"TAM LÖSEMİYİ ATLATTIM DERKEN KOVİD'E YAKALANDIM"

Kovid-19'un hayatından 16 ayı çaldığına dikkat çeken Kayasan, "Koronavirüse yakalanmadan önce 2.5 yıl lösemi ile savaştım. Tam lösemiyi atlattım derken koronavirüse yakalandım. Allah'ıma şükürler olsun şimdi sağlığıma kavuştum. Devletimizden Allah razı olsun. Su arıtma cihazı satan bir şirkette çalışıyorum. Karantinada olduğum süreçte SGK'lı olduğum için maaşımı aldım. Devletimiz mağdur etmedi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) PCR testi
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