"Dünyada Gazeteci Cinayetleri 2020’de İkiye Katlandı"

CPJ raporunda öldürülen diğer dokuz gazetecinin ise dünyanın çeşitli bölgelerinde çatışmaları izledikleri sırada yaşamını yitirdikleri kaydedildi. 2020 yılında, en fazla gazeteci cinayetinin Meksika, Afganistan ve Filipinler’de işlendiği belirtildi.

CPJ, 2020 yılında dünya genelinde en az 30 gazetecinin öldürüldüğünü, bunlardan 21’inin mesleki faaliyetlerine misilleme olarak hedef seçildiğini, geçtiğimiz yıl bu sayının 10 olduğunu açıkladı.

CPJ raporunda, demokratik ancak şiddet olaylarının yoğun olduğu ülkelerde çalışan gazetecilerin, suç örgütleri ve militan gruplar tarafından hedef alınmaları sonucunda, mesleki faaliyetlerine karşı misilleme olarak öldürülen gazetecilerin sayısının 2020 yılında katlandığı ifade edildi.

CPJ, gazeteci cinayetleriyle ilgili hazırladığı kapsamlı raporda, gazeteci cinayetlerinde geçen seneye göre önemli bir artış gözlendiğini ancak savaş haberciliğiyle alakalı ölümlerde azalma olduğunu kaydetti.

New York merkezli küresel gazetecilik örgütü Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) 2020 yılında gazeteci ölümlerinin bir önceki yıla göre iki kattan fazla bir artış gösterdiğini açıkladı.

“Salgın gazetecilerin dolaşımını engelleyince çatışmalardaki ölümler azaldı”

CPJ, 2020 yılında gazeteci cinayetlerinde bir artış kaydedilmiş olsa da, Ortadoğu’daki çatışmaların hafiflemesi, medyanın Corona salgınına odaklanması ve salgın nedeniyle gazetecilerin daha az seyahat edebilmeleri neticesinde dünyada silahlı çatışmalar esnasında ölen gazetecilerin sayısının önceki yıllara göre azaldığı kaydedildi.

“Gazeteciler için tehlikeli ülke ‘Meksika”

Raporda, Meksika’da 2020 yılında en az dört gazetecinin mesleki faaliyetlerine misilleme olarak hedef seçilerek öldürüldüğü bir diğer gazetecinin de olay yerinde fotoğraf çekerken vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un, 2018 yılının Aralık ayında iktidara geldiğinde basına karşı şiddeti bitirmek ve gazeteci cinayetlerinde cezasızlığa son vermek yolunda somut adımlar atılacağı güvencesini verdiği ancak verilere göre bu gelişmenin asla kaydedilmediğine dikkat çekildi.

CPJ’in gazetecilerin öldürüldüğü ve katillerin özgür kaldığı ülkeleri izleyen Küresel Cezasızlık Endeksi’ndeki son verilere göre, Meksika’daki gazetecilere yönelik baskılar azalmadan devam ediyor.