Dünyada gizemli hastalık paniği! ABD'den açıklama: O şüphe üzerinde duruluyor

Koronavirüs pandemisi sonrasında dünyada gizemli hepatit paniği yaşanıyor. ABD'den 25 eyalette 100'den fazla çocukta görülen ve 5 çocuğun ölümüne sebep olan hepatit vakalarıyla ilgili yapılan açıklamada hastalığın "evcil hayvanlardan bulaşmış olma ihtimalinin" araştırıldığı belirtildi.

YÜZDE 94'Ü HASTANEYE KALDIRILDI

CDC'nin bulaşıcı hastalıklardan sorumlu müdür yardımcısı Dr. Jay Butler, eyaletlerin sağlık departmanlarıyla 5 çocuğun hayatını kaybettiği hepatit vakaları üzerine ortak bir çalışma yürüttüklerini, hastalığın "evcil hayvanlardan bulaşmış olma ihtimalini" araştırdıklarını belirtti.

Butler, Ekim 2021'den bu yana nedeni bilinmeyen hepatit vakalarıyla ilgili şikayette bulunan çocukların yüzde 94'ünün hastaneye kaldırıldığını ve yüzde 14'ünün karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu söyledi.

CDC yetkilisi, doktorlar ve halk sağlığı yetkililerine, karaciğer enzimleri yükselmiş 10 yaşın altındaki benzer çocuk vakaları olup olmadığını bildirmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Merkez, 21 Nisan'da da doktorları Alabama'da 9 çocukta görülen sıra dışı hepatit vakaları kümesi konusunda uyarmıştı.

GLOBAL BİR SALGIN OLABİLİR

CDC'nin uyarısı, İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan açıklanamayan hepatit vakalarıyla hastanelere gelen düzinelerce çocukla ilgili raporların ardından geldi.

GÖRÜLEN BELİRTİLER

Hastalığa yakalanan çocukların çoğunda, yorgunluk, iştahsızlık, kusma, ishal, karın ağrısı, koyu renkli idrar, açık renkli dışkı ile ciltlerinde ve gözlerinde sararma gibi belirtiler görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Dünya Sağlık Örgütü Küresel Hepatit Programı'nda çalışan Dr. Philippa Easterbrook, 1 Mayıs itibarıyla 20 ülkede salgınla bağlantılı 228 olası vaka olduğunu ve 50'den fazla vakanın araştırıldığını kaydetmişti.



Kaynak: AA

