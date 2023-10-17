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Dünyada gündem olmuştu! İsrail istihbaratından itiraf gibi açıklama: En önemli görevimizde başarısız olduk...

17.10.2023 19:45 | Son Güncelleme:
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Hamas'ın İsrail üzerine düzenlediği saldırı, uluslararası basında İsrail'in istihbarat fiyaskosu olarak yankı bulmuştu. İsrail Askeri İstihbarat Şefi Aharon Haliva, Hamas'ın Gazze Şeridi'ni çevreleyen İsrail yerleşkelerine düzenlediği saldırıda uyarıda bulunmakta başarısız olduklarını itiraf etti. Haliva yaptığı açıklamada, "Hamas'ın saldırısında uyarıda bulunmayı başaramadıklarını" dedi.

Dünyada gündem olmuştu! İsrail istihbaratından itiraf gibi açıklama: En önemli görevimizde başarısız olduk...

7 Ekim tarihinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail üzerine saldırıda bulunmuştu. Dünya basınına birinci manşetten giren olaylarda, İsrail istihbaratının olaylardaki pasif tavrı gündem olmuştu.

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"EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZDE BAŞARISIZ OLDUK"

İsrail Ordu Radyosu, Askeri İstihbarat Şefi Haliva'nın açıklamalarına yer verdi. Haliva, "Savaşın başlangıcı bir istihbarat hatasıydı. Yönetimimdeki Askeri İstihbarat Dairesi olarak, Hamas'ın gerçekleştirdiği terör saldırısı konusunda uyarıda bulunmayı başaramadık." ifadelerini kullandı.

"En önemli görevlerinde başarısız olduklarını" kaydeden Haliva "bu başarısızlığın tüm sorumluluğunu Askeri İstihbarat Daire Başkanı olarak kendisinin taşıdığını" belirtti.

İsrailli yetkili, "Araştırılması gereken ne varsa onu daha derin ve kapsamlı bir şekilde araştırıp sonuç çıkaracağız. Artık tek görev var, o da savaşmak ve kazanmak." ifadelerini kullandı.

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HAMAS-İSRAİL ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad Üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.(AA)

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