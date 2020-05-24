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Dünyada günlük uçuş trafiği! 22 Mart sonrası ilk kez 100 bini geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 24.05.2020 13:43 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle havacılık sektörü tarihin en büyük krizini yaşıyor.İptaller nedeniyle uçuş trafiğinde sert düşüşler yaşanırken 22 Mart'tan sonra dünya genelinde günlük uçuş trafiği ilk kez 100 bini geçti. 20 Mayıs'ta uçuş trafiği 110 bine çıktı.

Uçuş trafiğindeki artış radara da yansıdı.12 Nisan'da 46 bin 214'e kadar uçuş trafiği düşerken, hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasındaki verilere göre 21 Mayıs'ta günlük uçuş trafiği 121 bin 65'e çıktı. 28 Şubat'ta ise uçuş trafiği 194 bindi.ABD hava sahasındaki uçak trafiğinin ise diğer ülkelere göre çok daha fazla olması radara da yansıdı.

Dünya çapındaki ticari uçuş trafiği, Nisan ayının üçüncü haftasından bu yana yukarı yönlü ivme kazanması radara ve istatistiklere de yansıdı. Dünyayı kasıp kavuran ve ekonomileri de derinden sarsmaya devam eden koronavirüs salgını havacılık sektörünü felç etti. Havayolu şirketleri birbiri ardına seferlerini durdurarak uçaklarını yere indirdi. Yolcu sayılarında dünya genelinde büyük düşüşler yaşandı.Türkiye’de de tarifeli yolcu taşımacılığı durdu. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Nisan başı ilk verilerine göre dünya genelinde yolcu sayısında yüzde 80 düşüş yaşandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında salgının yayılımının önüne geçilmesi adına birçok ülke arasında uçuşlar durdu. Uçuş trafiğindeki büyük düşüş radar görüntülerine de yansıdı. Salgının etkisini artırdığı 22 Mart'tan sonra dünya genelinde uçuş trafiği 100 binin altına düştü.

21 MAYIS'TA 121 BİNE ÇIKTI

Özellikle 12 Nisan'da dünyada 46 bin 214'e kadar uçuş trafiğinin düşmesi dikkat çekmişti. 22 Mart'tan sonra dünya genelinde günlük hava trafiği ilk kez 100 bini geçti.Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar uygulamasındaki verilere göre 20 Mayıs'ta uçuş trafiği 110 bine çıktı. 21 Mayıs'ta ise günlük uçuş trafiği 121 bin 65'e yükseldi. Kargo uçakları ve kargo taşıyan yolcu uçaklarının uçuşlarının artmasıyla uçuş sayılarında artış oldu. 28 Şubat'ta ise uçuş trafiği 194 bindi. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ise günde ortalama 191 bin uçuş yapılıyordu. Ticari uçuş trafiği ise 25 Şubat'ta 102 bin olurken 2 Mayıs'ta 24 bin 154'e kadar düşmüştü. Verilere göre ticari uçuş trafiği sayısı hala yetersiz.. 21 Mayıs'ta ticari uçuş trafiği 38 bin 377 oldu.Geçtiğimiz yılın mayıs ayına göre bu ay, ticari uçuşlarda yüzde 71.7 düşüş yaşandı.

HAZİRAN'DA UÇUŞ TRAFİĞİ ARTACAK

Haziran ayında Türkiye'de de dahil dünya genelinde birçok havayolu şirketinin yeniden ticari yolcu taşımacılığına başlayacak olması uçuş trafiğini artıracak. Radar görüntülerine göre ABD'deki uçak trafiğinde yoğunluk yaşanması, diğer ülkelerde ise az uçak trafiği dikkat çekmeye devam ediyor.

(DHA)

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