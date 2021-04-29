Dünyada hamile bir kadına ait ilk antik Mısır mumyası Polonya'da bulundu

The First News'in haberine göre, ilk başta rahip Hor-Djehuti'nin bedeni olduğuna inanılan mumyanın aslında bir kadına ait olduğu 2016 yılında ortaya çıkarılsa da Polonyalı bilim insanlarından oluşan ekibin yürüttüğü yeni çalışma, bandajlara sarılı kadının hamile olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, birkaç sefer tomografik tarama, röntgen ve üç boyutlu görüntüleme ile incelenen kadının 26 ila 28 haftalık hamileyken mumyalandığını belirledi.

Ölüm nedeni tespit edilemeyen mumyalanmış kadının yaşının 20 ila 30 olduğu kaydedildi.

Araştırmacılar, kadının rahmindeki fetüsün cinsiyetini henüz belirleyemedi.

DÜNYADA RAHMİNDE CENİN TESPİT EDİLEN TEK MUMYA

Polonya Bilimler Akademisinde Akdeniz ve Doğu Kültürleri Enstitüsünden Wojciech Ejsmond, "Mumyalama sırasında ölen kişinin karnından fetüs çıkarılmamış. İşte bu yüzden bu mumya gerçekten özel. Bu, 'mumyamızın' şu ana kadar dünyada rahminde cenin tespit edilen tek mumya olduğu anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

(AA)

