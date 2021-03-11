HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyada hemşire alarmı

Dünyada hemşire alarmı

11.03.2021 20:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dünyada hemşire alarmı

Uluslararası Hemşireler Konseyi, ağır iş yükü, olumsuz çalışma koşulları ve tükenmişlik nedeniyle mesleği bırakan hemşire sayısında artışa dikkat çekerek hükümetleri harekete geçmeye çağırdı.

Türk Hemşireler Derneği'nin de üyesi bulunduğu Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN), koronavirüs salgınıyla geçen bir yılın sağlık çalışanları üzerinde yarattığı yıpratıcı etkiye dikkat çekerek pek çok hemşirenin işini bırakma noktasına geldiği uyarısında bulundu.

130'u aşkın ülkeden hemşire derneklerini çatısı altında barındıran ICN'in, üye derneklerle yapılan anketlere dayanarak hazırladığı rapora göre mesleği bırakan ve bırakma niyeti taşıyan hemşirelerin sayısı artıyor. Derneklerin yüzde 20'si 2020 yılında mesleği bırakan hemşirelerin sayısının arttığını bildirdi. Derneklerin yüzde 90'ı ağır iş yükü, yetersiz kaynaklar, tükenmişlik ve stresin meslekten ayrılma nedeni olarak başı çektiğini belirterek bu yıl ya da pandemi sona erdiğinde mesleği bırakma niyetinde olanların sayısının da arttığını kaydetti.

"Yeni mezunların yetişmesi 3-4 yıl alacak"

Rapora göre hemşire derneklerinin yüzde 70'i aşkın bölümü, ülkelerinde hemşire sayısının artırılmaya çalışıldığını belirtse de yeni mezun hemşirelerin yetişerek çalışma hayatına hazırlanmasına kadar geçecek sürede 3 ila 4 yıllık bir boşluk oluşacağına işaret etti. Dernekler bu süre zarfında tecrübeli hemşirelerin büyük oranlarda meslekten ayrılmasından endişe ettiklerini bildirdi.

"13 milyon kişilik açık oluşabilir"

ICN, hemşire sayısındaki mevcut yetersizlik, hemşirelerin yaşlanması ve Covid-19'un etkisini artırması nedeniyle pandemi sonrasında 13 milyon kişilik açık oluşabileceği endişesini dile getirdi. Ağır iş yükünün yarattığı travmalar nedeniyle yakın gelecekte meslekten kitlesel ayrılmalar olabileceği uyarısı yapan ICN, hükümetleri hemşirelerin işten ayrılması nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak için şimdiden harekete geçmeye ve hemşirelerin koşullarını iyileştirmeye çağırdı.

Yüzde 17'si 10 yıl içinde emekli olacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 2020 yılı itibarıyla dünyada 27,9 milyon hemşire bulunuyor. 5,9 milyon kişi olarak tahmin edilen hemşire açığının yüzde 89'luk bölümünün düşük ve düşük-orta gelirli ülkelerde yoğunlaştığı, Afrika, Güneydoğu Asya ve Doğu Akdeniz bölgelerinde açığın önemli oranlara ulaştığı belirtiliyor.

İş gücünün yaşlanması sonucu önümüzdeki on yıl içinde dünya çapında hemşirelerin yüzde 17'sinin emekliye ayrılması bekleniyor.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı
Maske kontrolü için toplu taşıma araçlarına kamera takılacak!Maske kontrolü için toplu taşıma araçlarına kamera takılacak!
Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarasıHalkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası

En Çok Okunan Haberler

Suriye için flaş karar! Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı

Suriye için flaş karar! Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

Eline batan kürdan kabusu oldu!

Eline batan kürdan kabusu oldu!

Emekliye 355 TL zam!

Emekliye 355 TL zam!

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

O kentte bir flaş karar daha! Yeni dönem başladı

O kentte bir flaş karar daha! Yeni dönem başladı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Avrupa Parlamentosu'ndaki Suriye tasarısı kabul edildi

Avrupa Parlamentosu'ndaki Suriye tasarısı kabul edildi

AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede askıya alındı

AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede askıya alındı

KKTC’de karantina otelinde yaşanan cinsel saldırı infiale yol açtı

Karantina otelinde cinsel saldırı infiale yol açtı

İsrail'in tamamı aşılandı: İşte ilk sonuçlar!

İsrail'in tamamı aşılandı: İşte ilk sonuçlar!

Son Dakika: Avrupa Birliği bir aşıya daha onay verdi

Son Dakika: Avrupa Birliği bir aşıya daha onay verdi

Korona tedavisinde antibiyotik kullanımı gereksiz mi?

Korona tedavisinde antibiyotik kullanımı gereksiz mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.