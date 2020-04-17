Dünyada her 10 kişiden 6’sı karantinada

Bazı Avrupa ülkeleri ise karantina önlemlerini gevşetme hazırlığında.Koronavirüsün yayılmasını engellemeye yönelik önlemler çevresinde dünyada her 10 kişiden altısının evde kendisini karantinaya aldığı ya da almak zorunda kaldığı açıklandı. Fransız haber ajansı AFP’nin verilerine göre, bu toplam dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 58’i, yani 4 milyar 500 milyon insan demek.

Mart ayı ortalarında koronavirüsün yayılma hızının artmasından sonra izolasyon önlemleri de pek çok ülkede giderek daha yaygın hale gelmişti. 18 Mart itibarıyla dünya çapında 500 milyon kişinin kendini karantinaya aldığı ya da almak zorunda kaldığı, bu sayının 23 Mart itibarıyla bir milyara, 24 Mart itibarıyla ise 2 milyara çıktığı, 7 Nisan itibarıyla 4 milyarı aştığı kaydedildi.

AFP’nin verileri, bugün itibarıyla 110 ülke ve bölgede 4 milyar 500 milyonu aşkın insanın karantinada olduğunu ortaya koyuyor. Toplam sayının 2 milyar 93 milyonunun 66 ülke ve bölgede alınan önlemler çerçevesinde evde kalma mecburiyetinde olanlar olduğu belirtildi.