Dünyada her 160 çocuktan biri otizm sendromlu

LEFKOŞA, (DHA)- OTİZMİN belirtileri, görülme sıklığı ve tedavisi hakkında bilgi veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Yeliz Engindereli, "Dünyada her 160 çocuktan biri otizm tanısı alıyor. Erkek çocuklardaki yaygınlık kızlara oranla dört kat daha fazla" dedi.

Genellikle yaşamın ilk üç yılında saptanabilen otizm spektrum bozukluğunun, duygusal, sosyal gelişmede, sözel veya sözel olmayan iletişimin gelişiminde gecikme ya da sapma olarak görülebileceğini belirten Dr. Engindereli, aynı zamanda tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluk olabileceğini de dile getirdi.

ERKEKLERDE 4 KAT DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR

Gelişim açısından erken tanının önem taşıdığı otizmin teşhisi için herhangi bir test bulunmamasına rağmen tanının klinik muayene ile teşhis edilebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Engindereli, dünyada her 160 çocuktan birinin otizm tanısı aldığını söyledi. Erkek çocuklardaki yaygınlığın kızlara oranla dört kat daha fazla olduğunu kaydeden Engindereli, “Genetik temeli olduğuna ilişkin bulgular olmasına rağmen nedeni ve hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu tam olarak bilinmeyen otizm için çevresel faktörlerin ve özellikle ileri baba yaşının etkisi oldukça tartışmalı bir konudur. Otizme her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır. Bebekler iletişim kurma becerisi ve sosyalleşme ihtiyacı ile doğar. Sağlıklı bir bebek dış dünyaya tepki verir. Bu nedenle ebeveynlerin bebeklerinin normal gelişim sürecine uyum sağlayıp sağlayamadığının dikkatle gözlemlenmesi gerekir" diye konuştu.