"Dünyada Her 7 Sağlık Çalışanından Biri Virüse Yakalandı"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tüm dünyada ortalama her 7 Corona vakasından birinin sağlık çalışanı olduğunu açıkladı. Yine aynı rakamlara göre, bazı ülkelerde her üç vakadan biri sağlık çalışanı.
Bugün yayınlanan WHO açıklamasında, salgına karşı ön saflarda çalışan sağlık uzmanlarına virüsten korunabilmesi ve ailelerine ve hastalara virüsü bulaştırmalarının önlenebilmesi için etkili koruyucu ekipman sağlanması gerektiği vurgulandı.
WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Küresel ölçekte, WHO’ya bildirilen COVID vakalarının yüzde 14’ü sağlık çalışanları ve bazı ülkelerde bu oran yüzde 35’e kadar yükseliyor” dedi. Ghebreyesus ayrıca verilerin kısıtlı olması nedeniyle Corona enfeksiyonu olanların virüse işyerinde mi ya da başka bir yerde mi yakalandıklarının tespit edilemediğinin altını çizdi.
Dünya Hasta Güvenliği Günü’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus ayrıca, “Durum sadece enfeksiyon riskinden ibaret değil. Her gün sağlık çalışanları stres, yorgunluk, ayrımcılık ve hatta şiddetle karşı karşıya kalıyor” dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel Direktörü Guy Ryder ise sağlık çalışanları arasındaki enfeksiyon oranlarının “şok edici” boyutta olduğunu ifade etti.
Hastaların can güvenliğinin garantisinin, sağlık çalışanlarının can güvenliğine bağlı olduğuna vurgu yapan Ryder, “Bunlar bir madalyonun iki yüzü ancak maalesef garantimiz yok” dedi.
WHO Acil Durum Dairesi Başkanı Mike Ryan ön saflarda görev alan sağlık çalışanlarının üç büyük sorun ve riskle karşı karşıya olduğunu söyledi. “Birincisi, sağlık çalışanlarının insanların ölümüne çaresizlik içine şahit olmaları” diyen Ryan, “İkincisi ise bir başka sağlık çalışanının, yani arkadaşının, meslektaşının virüse yakalanıp düştüğünü görmek. Üçüncüsü, virüsü kapıp evde ailelerine, çocuklarına ya da arkadaşlarına bulaştırma riski. Bu da sağlık çalışanları üzerindeki en ağır yük” şeklinde konuştu.
Uluslararası Hemşireler Konseyi verilerine göre, virüse yakalanarak yaşamını yitiren hemşirelerin sayısı binin üzerinde.