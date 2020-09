"Dünyada Her 7 Sağlık Çalışanından Biri Virüse Yakalandı"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tüm dünyada ortalama her 7 Corona vakasından birinin sağlık çalışanı olduğunu açıkladı. Yine aynı rakamlara göre, bazı ülkelerde her üç vakadan biri sağlık çalışanı.

Bugün yayınlanan WHO açıklamasında, salgına karşı ön saflarda çalışan sağlık uzmanlarına virüsten korunabilmesi ve ailelerine ve hastalara virüsü bulaştırmalarının önlenebilmesi için etkili koruyucu ekipman sağlanması gerektiği vurgulandı.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Küresel ölçekte, WHO’ya bildirilen COVID vakalarının yüzde 14’ü sağlık çalışanları ve bazı ülkelerde bu oran yüzde 35’e kadar yükseliyor” dedi. Ghebreyesus ayrıca verilerin kısıtlı olması nedeniyle Corona enfeksiyonu olanların virüse işyerinde mi ya da başka bir yerde mi yakalandıklarının tespit edilemediğinin altını çizdi.

Dünya Hasta Güvenliği Günü’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus ayrıca, “Durum sadece enfeksiyon riskinden ibaret değil. Her gün sağlık çalışanları stres, yorgunluk, ayrımcılık ve hatta şiddetle karşı karşıya kalıyor” dedi.