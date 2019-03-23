"Dünyada her gün 4 binden fazla insan veremden ölüyor"

İSTANBUL (AA) - Türk Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Aylin Babalık, verem hastalığının nedeninin bilindiğini, tanısının kolay olduğunu, yine de dünyada her gün 4 binden fazla insanın bu hastalıktan öldüğünü belirterek, erken tanı ve etkili tedavinin veremden korunmanın en önemli yolu olduğunu vurguladı.

Babalık, 24 Mart Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, vereme yol açan basilin 1882'de, kesin tedavi eden ilaçların da 1950'li yıllarda bulunduğunu hatırlattı.

Dünyada tüberküloz olarak adlandırılan veremin, 2017'de 1,6 milyon insanın ölümüne neden olduğunu kaydeden Babalık, şu bilgileri verdi:

"Hastalığın nedeni bilinmektedir. Tanısı kolaydır. İlaçları ucuzdur ve hastalığı kesin tedavi eder. Yine de dünyada her gün 4 binden fazla insan bu hastalıktan ölmektedir. Yoksulluk, sağlık alt yapısının olmayışı, sağlık personeli eksikliği ve diğer nedenlerle, kayıtlara geçmeyen tüberküloz hasta sayısı 3,6 milyondur. Bir yılda kayıtlara geçen hasta sayısı 6,4 milyondur. 10 milyon insan her yıl tüberküloz hastalığına yakalanmaktadır."