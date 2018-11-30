"Dünyada her yıl 3,3 milyon kişi alkolden ölüyor"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadrettin Pençe, alkol ve madde bağımlılığının zararlarına işaret ederek "Dünya çapında her yıl 3,3 milyon kişi zararlı alkol kullanımından ölmekte ve alkole bağlı ölümler bütün ölümlerin yüzde 5,9'unu oluşturmaktadır." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUMER) tarafından Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde "Bağımlılıkta iyileşme: Nasıl olur?Neden olmasın?" temasıyla gerçekleştirilen 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlıları Kongresi'ne, 600'ün üzerinde akademisyen, doktor, hemşire ve psikolog katıldı.

Prof. Dr. Sadrettin Pençe, kongrenin açılışında, alkol ve madde kullanımının tıbbi, hukuki, sosyal ve güvenlik boyutları bulunan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı.

Alkol ve madde bağımlılığının, sadece bireyi değil, aynı zamanda bireyin ailesini, çevresini, iş yaşamını ve toplumu olumsuz etkileyen, koruyucu halk sağlığı yaklaşımıyla ele alınması gerektiğini anlatan Pençe, şunları kaydetti: