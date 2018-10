Dünyada her yıl 3,4 milyon kişi aşırı kilodan ölüyor

ANTALYA, (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, dünyada 821 milyon insanın kronik açlık çektiğini, her 9 kişiden birinin aç olmasına karşın, 1,9 milyar kişinin aşırı kilolu olduğunu, her yıl 3,4 milyon kişinin aşırı kilodan yaşamını yitirdiğini söyledi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB'un desteğiyle bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) kapsamında, ATB ve FAO işbirliğiyle 'Sürdürülebilir Gıda İçin Yöresel Ürünler' konulu panel düzenlendi. ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenen panelde, ATB Coğrafi İşaret Danışmanı Dr. Rana Demirer ile FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, yerel üretim ve yöresel ürünlerin önemi konusunda sunum yaptı.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, dünyada 821 milyon insanın kronik açlık çektiğini, her 9 kişiden birinin aç olduğunu söyledi. Açlıkla mücadele etmeye çalışan insanlar varken 1,9 milyar kişinin aşırı kilolu olduğunu belirten Selışık, "Dünya nüfusunun 4'te 1'i aşırı kilolu. 672 milyon obez var. Her yıl 3,4 milyon kişi aşırı kilodan dolayı hayatını kaybediyor" diye konuştu.

Bebek ölümlerine de dikkat çeken Ayşegül Selışık, bebek ölümlerinin yaklaşık yüzde 45'inin yetersiz beslenmeyle ilişkili olduğunu vurguladı. Selışık, beslenmeye bağlı olarak yaşa göre boy kısalığını içeren gelişme geriliği olduğunu, bunun 5 yaşından küçük 151 milyon çocuğu hâlâ etkilediğini söyledi.

Türkiye'de açlık problemi olmadığını da belirten Selışık, "Bizim açlık problemimiz yok ama doğru beslenmeyi öğrenmemiz gerekiyor" dedi.

KÜÇÜK ÇİFTÇİ DESTEKLENMELİ

Sürdürülebilir tarım için ve açlıkla mücadele için küçük çiftçinin mutlaka desteklenmesi gerektiğini belirten Ayşegül Selışık, "Küçük üretici desteklensin ki üretimden vazgeçmesin. Küçük çiftçi ürettiğini pazara ulaştırmalılar. Bu konuda odalar, borsalar ve yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. YÖREX gibi fuarlar, yerel üreticinin kendini ifade ettiği tanınırlığının arttığı platformlar" diye konuştu.

GIDA İSRAFI

Gıda israfının önlenmesi, üretime yönelik bilgi paylaşımının artırılması, kadınların güçlendirilmesi, akademik kuruluşlarla iş birliği yapılması ve kaynakların verimli ve sorumlu şekilde kullanılması ve gıda güvenliğinin desteklenmesi gerektiğini belirten Ayşegül Selışık, "Çiftçiyi güçlendirecek farklı modeller yerine göre uygulanmalı" dedi.

DÜNYA ÜRETİMİNİN YARISINDAN FAZLASINI KÜÇÜK ÜRETİCİ ÜRETİYOR

FAO olarak aile işletmeciliğini önemsediklerini vurgulayan Ayşegül Selışık, "Aslında bizim gıdamızı üreten insanlar küçük üreticiler. Küçük üreticiler dünya tarımsal üretiminin yaklaşık yüzde 56'sını gerçekleştiriyor. Kırsal geçim kaynaklarının önemli bir bölümünü oluşturuyor" diye konuştu.

Coğrafi işaretlerin yöresel ürünlerin korunmasında çok önemli olduğunu da kaydeden Selışık, "Coğrafi işaretler yerel ürünlerin hem ulusal hem uluslararası pazarda yer almasını sağlıyor. Coğrafi işaretle siz üretim metodunu tescil ettiriyorsunuz, ürününüzün farkındalığını artırıp pazarlarken ekonomik değerini artırıyorsunuz. Sürdürülebilir gıda için yöresel ürünler ve coğrafi işaretler çok önemli" dedi.

COĞRAFİ İŞARET YEREL ÜRENE DEĞER KATIYOR

Coğrafi İşaret Uzmanı Dr. Rana Demirer ise coğrafi işaretin ürüne kattığı değeri anlatırken, üretici için önemine vurgu yaptı. Dünyada 'yöresel ürün piyasası' diye bir değerden bahsedildiğini belirten Dr. Demirer, artık coğrafi işaret konusunda ciddi bir farkındalık olduğunu ancak bunun denetimi aşamasında sıkıntı yaşandığını kaydetti. Coğrafi işaretin üreticiyi ve tüketiciyi koruyan bir zırh olduğuna değinen Dr. Rana Demirer, sunumunun ardından katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Panelin ardından ATB Başkan Yardımcısı Halil Bülbül, Ayşegül Selışık ve Dr. Rana Demirer'e katılımından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

