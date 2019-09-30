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Dünyada her yıl 59 bin kişi kuduzdan hayatını kaybediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.09.2019 16:39 | Son Güncelleme

Dünyada her yıl yaklaşık 59 bin kişi hayatını kuduz nedeniyle kaybediyor.MSD Hayvan Sağlığı Evcil Hayvan İş Birimi Müdürü Filiz Nasiri Işık, “Kuduz, tıpkı çiçek hastalığı gibi, artık ölüme sebebiyet vermeyen, yenilmiş bir hastalık olarak algılanıyor.

Dünyada her yıl yaklaşık 59 bin kişi hayatını kuduz nedeniyle kaybediyor.
MSD Hayvan Sağlığı Evcil Hayvan İş Birimi Müdürü Filiz Nasiri Işık, “Kuduz, tıpkı çiçek hastalığı gibi, artık ölüme sebebiyet vermeyen, yenilmiş bir hastalık olarak algılanıyor. Oysa, dünyada hala her yıl yaklaşık 59 bin kişi hayatını kuduz nedeniyle kaybediyor. Kuduzu 2030 yılına kadar tamamen ortadan kaldırma hedefi doğrultusunda farkındalık çalışmalarımızın yanı sıra kuduz aşılarımızı da bağışlıyoruz. Bu yıl, bağışladığımız aşı sayısı 3 milyona ulaştı. Bu bağış sayısına ulaşmış olmaktan dolayı gururluyuz” diye konuştu.
Her yıl kuduzdan ölen yaklaşık 59 bin kişinin yüzde 99’u köpek ısırığı yüzünden hastalığa yakalanıyor. 2030 yılına kadar, kuduzu tamamen ortadan kaldırma amacı güden Rabies Free Africa, Kenya ve Tanzanya gibi ülkelerin aşıya erişimlerini artırmak için çalışıyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak, 1990’ların başında kuduz salgını nedeniyle tamamen yok olan vahşi köpek nüfusu, Serengeti Ulusal Parkı’nda ilk kez tekrar ortaya çıktı.
Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Veteriner Hekim Tarık Akan, “Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de kuduz hastalığı canlıların yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Kuduz aşısı uygulamalarının yurt genelinde istisnasız uygulanmasıyla bu elim hastalığın önüne geçmek mümkün. Biz Veteriner Hekimlerin koruyucu hekimlik uygulamalarının başında kuduz aşısı uygulaması gelmektedir,” yorumunda bulundu. Akan, “Hayvan hareketlerinin hastalığın yayılmasındaki en önemli faktör olduğunu söyleyebiliriz. Uygulanacak doğru bir hayvan kayıt sistemi ve kamu-sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle ülkemizde bu hastalığın önüne geçilebileceğine inanıyoruz” dedi.

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