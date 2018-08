Dünyada Her Yıl Çeyrek Milyon Kişi Ateşli Silahlarla Ölüyor

Yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde her yıl silah kaynaklı olaylarda yaklaşık 250 bin kişi hayatını kaybediyor. ABD de bu can kayıplarının yarısının yaşandığı 6 ülke arasında.

İşte araştırmadan bazı dikkat çekici bulgular:

2016 yılında dünya çapında silah kaynaklı ölümlerin yüzde 64’ü cinayet, yüzde 27’si intihar, yüzde 9’u da kazaydı.

Amerika’da silah kaynaklı ölümler 1990’da 35 bin 800 iken, 2016’da bu sayı 37 bin 200’e yükseldi. Silahlı intihar vakalarının sayısı da 19 bin 700’den 23 bin 800’e yükseldi.

Amerika 2016 yılında silahla intihar vakalarının en çok yaşandığı ikinci ülke oldu. Her 100 bin kişiden 6’sı silahla intihar etti. Grönland ilk sırada yer aldı. Grönland’da her 100 bin kişiden 22’si silahla intihar etti. Ancak bu rakamlar Grönland’ın nüfus yoğunluğuyla kıyaslandığında toplamda 11 intihar vakasına denk düşüyor.

Dünya genelinde silah kaynaklı can kaybı sayısı, Ruanda soykırımının yaşandığı 1994 yılı hariç her yıl savaş ya da terör kaynaklı ölümlerin sayısından fazla