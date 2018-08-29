Dünyada Her Yıl Çeyrek Milyon Kişi Ateşli Silahlarla Ölüyor

Yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde her yıl silah kaynaklı olaylarda yaklaşık 250 bin kişi hayatını kaybediyor. ABD de bu can kayıplarının yarısının yaşandığı 6 ülke arasında.

Ateşli silah kaynaklı ölümlere ilişkin bugüne kadar yapılan en kapsamlı analizden elde edilen sonuçlar American Medical Association (Amerikan Tıp Derneği) dergisinde yayımlandı. Bulgular, ateşli silah kaynaklı ölümlerin insanlık için ciddi kamu sağlığı sorunu olduğuna işaret ediyor.

​Amerika’da silahlı intihar vakalarının sayısı cinayet sayısından fazla

Son dönemde haber manşetleri silah kaynaklı şiddet olaylarının tüm dünyada tırmandığını gösterse de, araştırmada verilen rakamlar daha ince bir değerlendirme ortaya koyuyor.

Araştırmacılara göre, 1990 yılında ateşli silah kaynaklı 209 bin can kaybı yaşanırken, 2016 yılında bu rakam 251 bine yükseldi.

2016’da dünya genelinde yaşanan ölümlerin üçte ikisi cinayetti. Ancak araştırma Amerika’nın, silahlı intihar vaka sayısının, ateşli silahla işlenen cinayet sayısından daha fazla olduğunu da ortaya koydu.