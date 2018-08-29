Dünyada Her Yıl Çeyrek Milyon Kişi Ateşli Silahlarla Ölüyor

Yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde her yıl silah kaynaklı olaylarda yaklaşık 250 bin kişi hayatını kaybediyor. ABD de bu can kayıplarının yarısının yaşandığı 6 ülke arasında.
Ateşli silah kaynaklı ölümlere ilişkin bugüne kadar yapılan en kapsamlı analizden elde edilen sonuçlar American Medical Association (Amerikan Tıp Derneği) dergisinde yayımlandı. Bulgular, ateşli silah kaynaklı ölümlerin insanlık için ciddi kamu sağlığı sorunu olduğuna işaret ediyor.
Amerika’da silahlı intihar vakalarının sayısı cinayet sayısından fazla
Son dönemde haber manşetleri silah kaynaklı şiddet olaylarının tüm dünyada tırmandığını gösterse de, araştırmada verilen rakamlar daha ince bir değerlendirme ortaya koyuyor.
Araştırmacılara göre, 1990 yılında ateşli silah kaynaklı 209 bin can kaybı yaşanırken, 2016 yılında bu rakam 251 bine yükseldi.
2016’da dünya genelinde yaşanan ölümlerin üçte ikisi cinayetti. Ancak araştırma Amerika’nın, silahlı intihar vaka sayısının, ateşli silahla işlenen cinayet sayısından daha fazla olduğunu da ortaya koydu.
Araştırma ekibinin başında bulunan Washington Üniversitesi’nden Dr. Christopher Murray, bulguların ülkedeki silah sayısının ötesine geçen verileri ortaya koyduğunu vurguluyor. Murray’ye göre, silahlara ilişkin kültürel inanışlar ve intihara dair algılar ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Murray “Ateşli silah kaynaklı can kayıpları da en çok intihar vakalarıyla yaşanıyor” diyor.
Araştırmada ele alınan 195 ülkenin çoğunda oranlarda daha büyük artışlar var. Özellikle de Orta Amerika ve Güney Amerika’da. Bu kıtalarda bazı bölgelerde 100 bin kişiden 40’ı ateşli silah kaynaklı vakalarda hayatını kaybediyor. Araştırmacılar bu artışta uyuşturucu ticareti ya da ekonomik istikrarsızlığın rolü olabileceğine dikkat çekiyor.
“Silah kaynaklı ölümler savaş ve terör kaynaklı ölümlerden fazla”
Brezilya, Kolombiya, Guatemala, Meksika, Venezuela ve Amerika ateşli silah kaynaklı ölümlerin yarısını oluşturuyor. Araştırmada, ateşli silah şiddetinin sebepleri ve bunu önleme yollarına ilişkin araştırma eksikliğine de dikkat çekiliyor.
İşte araştırmadan bazı dikkat çekici bulgular:
2016 yılında dünya çapında silah kaynaklı ölümlerin yüzde 64’ü cinayet, yüzde 27’si intihar, yüzde 9’u da kazaydı.
Amerika’da silah kaynaklı ölümler 1990’da 35 bin 800 iken, 2016’da bu sayı 37 bin 200’e yükseldi. Silahlı intihar vakalarının sayısı da 19 bin 700’den 23 bin 800’e yükseldi.
Amerika 2016 yılında silahla intihar vakalarının en çok yaşandığı ikinci ülke oldu. Her 100 bin kişiden 6’sı silahla intihar etti. Grönland ilk sırada yer aldı. Grönland’da her 100 bin kişiden 22’si silahla intihar etti. Ancak bu rakamlar Grönland’ın nüfus yoğunluğuyla kıyaslandığında toplamda 11 intihar vakasına denk düşüyor.
Dünya genelinde silah kaynaklı can kaybı sayısı, Ruanda soykırımının yaşandığı 1994 yılı hariç her yıl savaş ya da terör kaynaklı ölümlerin sayısından fazla
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