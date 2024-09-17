Dünyada hızla yayılıyor: Yeni tehlikenin adı XEC! Havaların soğuması ile baskın hale gelecek... Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı

İlk olarak Haziran ayında Almanya'da görülen Covid-19 varyantı XEC'in dünya genelinde hızla yayılmaya başladı. Uzmanlar yeni varyantın havaların soğumasıyla daha da etkili olabileceğini belirterek "daha yeni başlıyor" uyarısında bulunmuştu. Ekol TV'ye konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan XEC hakkında açıklamalarda bulundu.

XEC varyantı hakkında konuşan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bunun bir omicron varyantı olduğunu belirtti.

"BELİRTİLER HEP AYNI"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın XEC adı verilen Covid varyantı hakkında açıklaması şu şekilde;

"Klinik tablo açısından hiçbir farkı yok. Bulgular belirtiler hep aynı. Mevcut varyant farklı değil. Bunlar Omicron varyantı. Omicron varyantı delta, alfa gibi bir varyantla bir araya gelip yeni bir varyant ortaya çıkarırsa tehlikeli olabilir. Çok yüksek ölüm oranı ve bulaşma hızıyla seyredebilir. Farklı olmayan bu mevcut varyantı bırakın bir vatandaşı bir hekimde anlayamaz.

"TÜRKİYE'DE OLMAMASI İÇİN HİÇBİR NEDEN YOK"

İki aşamalı testte ilk olarak Covid olup olmadığı test edilmeli. İkinci aşamada ise eğer Covid ise orada bir varyant analizi yapılmalı. Türkiye'de testler neredeyse hiç yapılmıyor. Test yapılmayınca varyant analizi de yapılmıyor. Dolayısıyla Türkiye'de hiç vaka bildirilmemesi hiç vakanın olmadığı anlamına gelmiyor.

27 ülkede tespit edilen bir varyantın Türkiye'de olmaması için hiçbir neden yok. Muhtemelen Türkiye'de de vardır ancak önlemler çok değişmiyor.

Önlemler daha çok 65 yaş üstü ve kronik hastalığa sahip risk grupları için önemli.

Bu kişiler N95 maskesi taşımalı ve kalabalık ortamlarda mutlaka takmalı."

AVRUP'DA HIZLA YAYILIYOR

Polonya, Norveç, Lüksemburg, Ukrayna, Portekiz ve Çin dahil olmak üzere birçok ülkeden 500'den fazla numunede XEC tespit edildi. Analistler, varyantın Danimarka, Almanya, İngiltere ve Hollanda'da güçlü bir şekilde yaygınlaştığını belirtti.