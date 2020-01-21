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  4. Dünyada ikinci kez: Tüm patilere protez

Dünyada ikinci kez: Tüm patilere protez

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

Rusya’nın Novokuznetsk kentinde soğuktan donması nedeniyle patileri kesilen Dimka isimli kediye dört protez pati takıldı. Dimka böylece dünyanın bu özelliği taşıyan ikinci kedisi oldu. Dört protezli ilk kedi de Rusya’dandı.

Dünyada ikinci kez: Tüm patilere protez

Novosibirsk kentinde patilerinin soğuktan donması sonucu kesilmesi nedeniyle dünyada bir olarak Rıjik isimli kediye dört protez takılmasının ardından benzer ikinci bir vaka daha yaşandı.

Soğuktan uzuvları donan Novokuznetsk’ten Dimka isimli bir kedi, yoldan geçen bir sürücünün fark etmesinin ardından Ekim 2018’de veteriner Sergey Gorşkov’un Novosibirsk’teki kliniğine getirildi.

Daha önce Rıjik’e protez takan Gorşkov, yerel Ngs.ru sitesine yaptığı açıklamada “Muhtemelen evden kaçmıştır ya da camdan düşmüştür. Ne yazık ki hayvanların soğuktan donması Sibirya’da gerçek bir sorun” ifadelerini kullandı.

Gorşkov, ötenazi uygulamak yerine Dimka’nın patilerini, kuyruğunu ve kulaklarını ameliyatla kesti. Sonra da Dimka’ya dört protez pati takıldı.

Sergey Gorşkov, protez bacak ve titanyum patileri geliştirmek için mühendisler ve araştırmacılarla birlikte çalıştı.

Komsomolskaya Pravda’nın aktardığına göre, protezler 3D yazıcı kullanılarak geliştirildi ve geçen yaz takıldı. Tomsk Politeknik Üniversitesi’nden araştırmacılar, protezlerin üzerine özel bir biyo-kaplama uyguladı.

Gorşkov, Dimka’nın tamamen iyileştiğini gösteren bir video yayınladı. Dimka şimdi, onu karların içinde bulan kadın ile birlikte yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Protez pati Rusya

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