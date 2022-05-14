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Dünyada ikinci sırada! Buğday ihracatını yasakladılar

14.05.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi olan Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle buğday ihracatını yasaklama kararı aldı. Öte yandan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle buğday üretiminin dünya ölçeğinde riske gireceği tahmin ediliyor.

Dünyada ikinci sırada! Buğday ihracatını yasakladılar

Hindistan Resmi Gazetesi'nde buğday ihracatına yönelik değişiklik yayımlandı. Dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan, gıda güvenliği açısından tehdit olarak gördüğü buğday ihracatını yasakladı.

Buğday ihracatına yönelik değişiklikle, yıl başından bu yana küresel piyasalarda en az yüzde 40 artan buğday fiyatının, ülke içinde kontrol altına alınması amaçlanıyor.

Buğday fiyatlarındaki tırmanışın Hindistan'daki, komşu ve savunmasız durumdaki ülkelerdeki gıda güvenliğini tehdit ettiğine dikkati çekildi.

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SAVAŞ UKRAYNA'NIN, SICAKLAR HİNDİSTAN'IN BUĞDAYINI VURDU

Avrupa'nın tahıl ambarı olarak bilinen Ukrayna'nın Rusya tarafından saldırıya uğraması, buğday fiyatlarını 14 yılın en yüksek seviyesine çıkarırken Ukrayna depolarında yaklaşık 40 milyon ton tahıl ihraç edilmeyi bekliyor.

Dünya buğday ihracatında önemli bir role sahip Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, buğday arzının olumsuz etkilenmesine, fiyatlardaki yukarı yönlü baskının sürmesine ve Ukrayna'dan buğday ihracatının durma noktasına gelmesine sebep oldu.

GÖZLER HİNDİSTAN'A ÇEVRİLMİŞTİ

Halihazırda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın küresel buğday tedarikini kesintiye uğratması nedeniyle birçok ülke, buğday açığını kapatmak için gözünü Hindistan'a çevirdi.

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Ancak dünyanın ikinci büyük buğday üreticisi Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar, tarım sektörünü etkiledi ve mahsul verimini de tehlikeye atarak söz konusu tedarik sorununu büyüttü.

Erken gelen sıcak hava dalgasının tarımı olumsuz etkilediği ülkede, 1901'den bu yana en yüksek seviyelere erişen mart sıcaklıkları nedeniyle buğday verimi oldukça düşmüştü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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