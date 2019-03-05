Dünyada İkinci Vaka: Kemik İliği Nakliyle AIDS Virüsünden Kurtuldu

2003 yılında HIV pozitif olduğu belirlenen hastaya 2012’de de bir kan kanseri çeşidi olan ‘Hodgkin lenfoma' teşhisi kondu. 2016’da hastanın durumu iyice kötüleşince, doktorlar nakil için bağışçı arayışına girdi. Gupta, "Bu gerçekten onun yaşaması için son çareydi" dedi.

Londralı hastayı tedavi eden ekibin başındaki isim, hastanın ‘’işlevsel olarak iyileştiğini’’ ve nekahat döneminde olduğunu söyledi ancak ‘’Tamamen iyileştiğini söyleyebilmek için çok erken’’ uyarısında bulundu.

Haber ajansı Reuters’a konuşan HIV biyoloğu Profesör Ravindra Gupta, ‘’Artık ölçebileceğimiz bir virüs kalmadı. Hiçbir şey tespit edemiyoruz’’ dedi.

Hastanın, HIV'nin çoğalmak için ihtiyaç duyduğu enzimlere saldıran antiretroviral ilaçları 18 ay önce kullanmayı bıraktığı, sonrasında yapılan hassas testlerde hastalığın izine rastlanmadığı belirlendi.

İngiltere'de HIV pozitif olan bir hasta kök hücre tedavisinin ardından, AIDS virüsünden kurtulmuş olabilir. Doktorları, hastaya HIV’ye direnişli bir bağışçıdan kemik iliği kök hücreleri nakledildiğini açıkladı.

Nakil sürecinin nispeten sorunsuz ilerlediğini söyleyen Gupta, hastanın bir dönem ‘’graft-versus-host’’ hastalığıyla mücadele ettiğini de söyledi. GVHD olarak bilinen hastalıkta bağışçının bağışıklık sistemi hücreleri hastanınkileri saldırarak organ fonksiyon bozukluğuna neden olabiliyor.

AIDS uzmanları bu son vakanın, hastalığı tamamen ortadan kaldırmak için kritik bir adım olduğuna; ancak HIV tedavisinin bulunduğu anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.

Prosedürün pahalı, karmaşık ve riskli olması nedeniyle bu tip tedavilerin tüm hastaların tedavisi için olanaksız olduğunu belirten uzmanlar, CCR5 adı verilen genetik mutasyonla HIV’ye direnç kazanan bağışçıların çok az ve bulunmalarının çok zor olduğunun da altını çiziyor.

Uzmanlar CCRF mutasyonunun tedavinin tek nedeni olduğu konusunda şüpheli. Zira ölümcül risk taşısa da ‘’graft-versus-host’’ hastalığı da HIV taşıyan hücrelerin kaybında rol oynamış olabilir.

2007’de benzer bir tedavi gören ABD'li Timothy Brown, AIDS'ten tamamen kurtulan ilk kişi olarak biliniyor. Almanya'da tedavi gördüğünden ‘Berlinli hasta' olarak anılan Brown, ABD’ye geri taşındı ve 12 yıldır HIV’siz bir hayat sürüyor. Londralı hasta ise kimlik bilgilerinin açıklanmasını istemiyor.

1980’lerde ortaya çıkan AIDS salgını dünya çapında 35 milyon can aldı. Hali hazırda 37 milyon kişinin de HIV taşıyıcısı olduğu tahmin ediliyor.

