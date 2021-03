Dünyada ikiz bebek doğumlarında patlama

Uzmanlar her 40 doğumdan birinde ikiz bebek dünyaya geldiğini açıkladı.İngiltere'de yayımlanan tıp dergisi Human Reproduction tarafından yapılan bir araştırmanın sonucuna göre ikiz bebek doğumları dünya genelinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Derginin Cuma günü yayımladığı araştırma sonuçlarına göre her yıl 1 milyon 600 binden fazla ikiz bebek dünyaya geliyor. Bu rakam yaklaşık her 40 gebelikten birinine tekabül ediyor.

Araştırmacılara göre ikiz bebek doğumlarının artmasının en büyük nedeni, kamuoyunda "tüp bebek uygulaması" olarak da bilinen suni döllenmenin yaygınlaşması.

Dünyadaki ikiz sayısının 20'inci yüzyılın ortalarından bu yana en yüksek seviyede olduğunu belirten, araştırmayı yürütenlerden Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Christiaan Monden, "20'inci yüzyılın başlarından ve muhtemelen her zamankinden daha yüksek" dedi.

Çift yumurta ikizleri çoğalıyor

Araştırmada iki ayrı yumurtanın döllenmesiyle oluşan çift yumurta ikizlerinin sayılarının arttığı belirlenirken, tek yumurta ikizlerinin sayılarında ise herhangi bir değişiklik olmadığı sonucuna varıldı. Gelişmiş ülkelerde ikiz bebek doğumlarındaki artışın 1970'lerden bu yana yaygınlaşan suni döllenmelerin yanı sıra annelerin yaş ortalamalarının artmasıyla da ilgili olduğu kaydedildi. Araştırmacılar ileri yaşlarda hamile kalan kadınların ikiz bebek dünyaya getirme olasılıklarının daha yüksek olduğuna işaret ettiler.