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Dünyada ikiz bebek doğumlarında patlama

12.03.2021 19:02 | Son Güncelleme:
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Dünyada ikiz bebek doğumlarında patlama

İngiltere’de yapılan bir araştırmada dünya genelinde ikiz doğumlarının şimdiye dek tespit edilen en yüksek seviyeye çıktığı belirlendi.

Uzmanlar her 40 doğumdan birinde ikiz bebek dünyaya geldiğini açıkladı.İngiltere'de yayımlanan tıp dergisi Human Reproduction tarafından yapılan bir araştırmanın sonucuna göre ikiz bebek doğumları dünya genelinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Derginin Cuma günü yayımladığı araştırma sonuçlarına göre her yıl 1 milyon 600 binden fazla ikiz bebek dünyaya geliyor. Bu rakam yaklaşık her 40 gebelikten birinine tekabül ediyor.

Araştırmacılara göre ikiz bebek doğumlarının artmasının en büyük nedeni, kamuoyunda "tüp bebek uygulaması" olarak da bilinen suni döllenmenin yaygınlaşması.

Dünyadaki ikiz sayısının 20'inci yüzyılın ortalarından bu yana en yüksek seviyede olduğunu belirten, araştırmayı yürütenlerden Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Christiaan Monden, "20'inci yüzyılın başlarından ve muhtemelen her zamankinden daha yüksek" dedi.

Çift yumurta ikizleri çoğalıyor

Araştırmada iki ayrı yumurtanın döllenmesiyle oluşan çift yumurta ikizlerinin sayılarının arttığı belirlenirken, tek yumurta ikizlerinin sayılarında ise herhangi bir değişiklik olmadığı sonucuna varıldı. Gelişmiş ülkelerde ikiz bebek doğumlarındaki artışın 1970'lerden bu yana yaygınlaşan suni döllenmelerin yanı sıra annelerin yaş ortalamalarının artmasıyla da ilgili olduğu kaydedildi. Araştırmacılar ileri yaşlarda hamile kalan kadınların ikiz bebek dünyaya getirme olasılıklarının daha yüksek olduğuna işaret ettiler.

Araştırmada, 2010'dan 2015'e kadar 135 ülkeden gelen veriler değerlendirildi. Buna göre en yüksek ikiz doğum oranı dünya nüfusunun sadece yüzde 17'sini oluşturmasına rağmen Afrika'da görüldü. Araştırma sonucunda dünya genelinde doğan 3 milyon 200 bin ikizin yaklaşık bir milyon 300 bininin Afrika'da dünyaya gözünü açtığı tespit edildi. Araştırmacılar, Afrika'daki yüksek doğum oranının yanı sıra olası genetik farklılıkların kıtadaki ikiz doğumlarının oranını artırdığı görüşündeler.

İkiz doğumları anne ve bebek için riskli

Buna karşın ikiz doğumları özellikle yoksul ülkelerde hem anneler hem de bebekler için yaşamsal riskleri de beraberinde getiriyor. Araştırmacılar, Sahra Altı Afrika'da, birçok ikiz çocuğun hayatlarının ilk yılında kardeşlerini kaybettiğine dikkat çekti. Yapılan açıklamada ölen ikiz bebeklerin sayısının bu bölgede 300 bine kadar çıktığı bilgisine yer verildi.

AFP/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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