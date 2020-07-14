Dünyada ilk kez anne karnındaki bebekte koronavirüs tespit edildi

NTV'de yer alan habere göre, Fransa'daki doktorlar, bebeklerin henüz anne kardındayken yeni tip koronavirüse yakalanabileceğini bildirerek, dünyadaki Kovid-19’la enfekte olan ilk doğmamış çocuk vakasını açıkladı.

Bilim insanları, Nature Communications dergisinde yayınlanan "SARS-CoV-2 (Kovid-19) enfeksiyonunun transplasental bulaşması" başlıklı bir makalede detayları anlatılan vakanın, tıp dünyasında yeni bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

KORONAVİRÜS RAHİMDE BULAŞABİLİYOR

Şimdiye kadar, doğmamış bir çocuğun koronavirüse rahim içinde yakalanabileceğini gösteren sınırlı sayıda bilgi bulunuyordu. Ancak, Paris'teki Antoine Béclère hastanesinden çalışan makalenin yazarları, "SARS-CoV-2'nin transplasental bulaşması"nın mümkün olduğunu kanıtladı.

Araştırmacılar, 23 yaşındaki ve 35 haftalık hamile olan bir kadının ateş ve öksürük nedeniyle 24 Mart’ta hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Anne koronavirüs testinde pozitif çıktı, sezaryen ile doğum yaptı ve erkek bebek hemen hastanenin doğum sonrası yoğun bakım ünitesine alındı. Bebeğin de Covid-19 hastası olduğunu belirten doktorlar, tedavisinin ardından anneyle birlikte 18 gün sonra taburcu olduğunu yazdı.