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Dünyada ilk olan taşkın müzesi Trabzon’a yapılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 10:26 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taşkın olaylarına dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Taşkın Müzesini Trabzon’da hayata geçireceklerini açıkladı.Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz’de yaklaşık 74 bin münferit dere bulunduğunu belirterek, bu kapsamda DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’deki taşkın olaylarına dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek maksadıyla dünyadaki ilk Taşkın Müzesi kurulum çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.Müzenin, Trabzon DSİ 22.Bölge Müdürlüğü’nde yapılacağını ve 7’den 70’e herkesin faydalanabileceğini ifade eden Pakdemirli, “Müzede, ‘taşkına sebebiyet vermemek’, ‘taşkından korunmak’ ve ‘taşkın anındaki davranışlar’ ile ilgili aktivasyon alanları, simülasyonlar, deneysel setler ile dünya genelinde son yıllarda uygulanmaya başlanan yenilikçi taşkın kontrol tesislerinin tanıtılacağı bölümler gibi pek çok farklı bölüm yer alacak” dedi.İnşaat ihalesi Eylül’de yapılacakBakan Pakdemirli, bakanlık ve DSİ olarak bu projeyi çok önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:“Ülkemizin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz’de, taşkınlar konusunda bilinç oluşturmak maksadıyla, Bakanlığımız ve yanı sıra DSİ olarak bu projeyi çok önemsiyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, taşkın olaylarına dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek amacıyla dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan Taşkın Müzesini Trabzon’da hayata geçireceklerini açıkladı.
Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz’de yaklaşık 74 bin münferit dere bulunduğunu belirterek, bu kapsamda DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’deki taşkın olaylarına dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek maksadıyla dünyadaki ilk Taşkın Müzesi kurulum çalışmalarına başladıklarını dile getirdi.
Müzenin, Trabzon DSİ 22.Bölge Müdürlüğü’nde yapılacağını ve 7’den 70’e herkesin faydalanabileceğini ifade eden Pakdemirli, “Müzede, ‘taşkına sebebiyet vermemek’, ‘taşkından korunmak’ ve ‘taşkın anındaki davranışlar’ ile ilgili aktivasyon alanları, simülasyonlar, deneysel setler ile dünya genelinde son yıllarda uygulanmaya başlanan yenilikçi taşkın kontrol tesislerinin tanıtılacağı bölümler gibi pek çok farklı bölüm yer alacak” dedi.
İnşaat ihalesi Eylül’de yapılacak
Bakan Pakdemirli, bakanlık ve DSİ olarak bu projeyi çok önemsediklerini belirterek, şunları kaydetti:
“Ülkemizin en çok yağış alan bölgesi olan Doğu Karadeniz’de, taşkınlar konusunda bilinç oluşturmak maksadıyla, Bakanlığımız ve yanı sıra DSİ olarak bu projeyi çok önemsiyoruz. Taşkın müzesini, Bölge Müdür Vekilimiz Emre Akçalı, bizzat kendi projelendirdi. Bu anlamda fark yaratan bu proje için, kendisini ve ekibini tebrik ediyorum. Müzenin inşaat ihalesine önümüzdeki ay çıkılacak. Müze, 2020 yılında hizmete sunulacak”
Taşkın müzesinde neler olacak?
Müzede; geçirgen bent hidrolik modeli, yenilikçi ve klasik taşkın ve rusubat kontrol tesis tipleri, interaktif nehir taşkını modeli, interaktif şehir taşkını modeli, heyelan ve taşkın etkileşim modeli, 1929 yılı of heyelan ve taşkın maketi, taşkın bilgilendirme sinema salonu, taşkın acil müdahale timi odası, sanal gerçeklik taşkın odası, taşkın teknik bilgilendirme bölümü, tarihi taşkınlar bölümü, taşkında davranış bölümü, taşkın erken uyarı simülatörü yer alacak.
Müzede ayrıca dokunmatik harita ile evinizin taşkın tehdidinde olup olmadığına da bakılabilecek.

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