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Dünyada ilk uygulanan koronavirüs aşısının şişesi ve şırıngası müzede sergilenecek

19.12.2020 13:06 | Son Güncelleme:
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Dünyada ilk uygulanan koronavirüs aşısının şişesi ve şırıngası müzede sergilenecek

İngiltere’nin başkenti Londra'da bulunan Bilim ve Sanayi Müzesi, dünyada ilk olarak Margaret Keenan’a uygulanan koronavirüs aşısının şişesini ve şırıngasını müzenin eserleri arasına koydu. Ziyaretçiler, aşının şişesi ve şırıngasını, 2021'in ilk aylarında müzede görebilecek.

Koronavirüs aşısını ilk uygulayan ülke İngiltere’de, 8 Aralık salı günü ilk kez bir hastaya uygulanan Pfizer BioNTech Kovid-19 aşısı tarihteki yerini aldı. Margaret Keenan’a (90) uygulanan aşının şişesi ve şırıngası, Londra’da bulunan Bilim ve Sanayi Müzesi’ne konuldu.

ŞİŞENİN VE ŞIRINGANIN TARİHİ DURUMU ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ

Müzeden yapılan açıklamada “Bu küçük ama önemli nesneyi koruyarak, gelecek nesillerle paylaşılacak ilk koronavirüs aşılamasının tarihi durumunu ölümsüzleştiriyoruz. 2021'in başlarında, şişe, tıp tarihine adanmış en büyük galeride sergilenecek" ifadeleri kullanıldı.

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'BU NESNELER NADİREN SAKLANIR'

Bilim ve Sanayi Müzesi yaptığı açıklamada, geçmişte salgınla ilgili nesnelerin elde edilmesinin zor olduğunu ifade ederek “Bu eşyalar, geçici nitelikleri nedeniyle yok edildikleri için (patojenler veya vücut sıvılarıyla temas nedeniyle) veya belki de bu travmatik olayları yaşayan insanların unutmaya istekli olması nedeniyle nadiren hayatta kalır” dedi.

Kaynak: DHA


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