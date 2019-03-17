"17 yıldır var gücümüzle sizlerden aldığımız destek, güçle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kutlu bir yürüyüşe devam ediyoruz. Önümüze çok engeller çıkarılmaya, barikatlar kurulmaya, ülkemiz üzerinde çok fazla oyunlar oynanmaya çalışıldı. Bunların hepsinde gücümüzü sizden alarak yolumuza devam ettik. O barikatların, engellerin hepsini bir bir geçtik. Şimdi tekrardan görüyorsunuz yeni oyunlar, algılar. 31 Mart akşamını kenarda, köşede ellerini ovuşturarak bekleyenler var. Ülkemiz 82 milyon vatandaşıyla bir ve beraber."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırılarıyla ilgili "Dünyada İslam karşıtlığı, Müslümanlara karşı nefret eylemleri gitgide artıyor. Tüm İslam alemi olarak aslında birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

"Terörist o katliamı yapmadan önceki 74 sayfalık bir yazı yayımlamış. Türkiye'yi hedef alan, Ayasofya'dan bahseden, ülkemizdeki camilerden, minareleri yıkmaktan bahseden ve Recep Tayyip Erdoğan'ı hedefe koyan bir manifesto. Aslında bu, durumun fotoğrafını net olarak ortaya koyuyor. Dünyada İslam karşıtlığı, Müslümanlara karşı nefret eylemleri gitgide artıyor. Tüm İslam alemi olarak aslında birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor. Dünyanın da aklıselim, sağduyulu davranarak bu yükselen, gitgide boyutu artan İslam karşıtlığına, yabancılara karşı nefret suçlarına karşı tek yürek olması lazım. Fotoğraf ortada, o yüzden uyanık olmamız, birbirimize, ülkemize sahip çıkmamız lazım."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçildikten sonraki ilk yerel seçimin yapılacağını hatırlatan Sarıeroğlu, halen bu sisteme geçişi sindiremeyenlerin olduğunu, seçimlerde atılacak oyun onlara bir cevap olacağını söyledi.

Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"16 yıldır bu ülkede ekonomimiz sağlam temeller üzerinde gidiyordu. Sindiremeyenler tarafından bir gecede ülkemizde yapılan fon çıkışlarıyla döviz kurlarına yönelik neler yaşandığını gördünüz. Sağlam bir ekonomi yönetimimiz olduğu için bunları bertaraf ettik. Hafif sarsıldık, hala etkileri devam ediyor, fiyatlardaki düşüşlerle ilgili. Yine fırsatçıların yapmış olduğu artışlar, döviz düşüyor, her şey düşüyor fiyatlara yansımıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu da eline aldı ve fırsatçılara fırsat vermedi, fiyat düşüşüyle ilgili yeni yeni uygulamaları devreye soktuk, bunda da bir trend yakalandı."

1 Nisan'dan itibaren ekonomide en ufak bir sıkıntı kalmayacağına işaret eden Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Önümüzde 4,5 sene istikrarlı bir süreç başlayacak. Tarihimizin hiçbir döneminde karşı karşıya olmadığımız bir fırsat var önümüzde. 4,5 sene seçim olmayacak bir dönem. İşin, sorunların çözümünün, taleplerin yerine getirilmesinin konuşulacağı yepyeni dönem olacak. Bu fırsatı ülke olarak ıskalamamamız gerekiyor. İnşallah istikrarın devamından yana irademizi ortaya koyarak bu sürece Türkiye'nin daha da büyümesi, Adana'mızın daha da kalkınması gelişmesiyle ilgili olarak güçlü adımlar atacağımız bu döneme hep birlikte destek olalım."