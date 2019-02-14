Dünyada İşsizlik Son On Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) son raporuna göre dünyada işsizlik oranı yüzde beşe düştü. Bu, 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizden bu yana en düşük işsizlik oranı. Ancak raporda işsizliği azaltan yeni istihdam alanlarının çoğunlukla düşük kaliteli işler olduğu ve çalışanları yoksulluktan kurtarmadığı da belirtiliyor.

2018 yılında dünyada 172 milyon insan işsizdi. Bu rakam bir önceki yıla oranla 2 milyon daha az. ILO’dan uzmanlar yüzde beşe inen işsizlik oranının gelecek birkaç yıl boyunca aynı kalacağını tahmin ediyor.

Diğer taraftan ILO’nun yayımladığı son rapora göre dünya çapında çalışan 3,3 milyar kişi, kaliteli bir yaşam garantisi sunmayan kötü koşullu işlerde çalışıyor.

ILO Politika Genel Direktörü Yardımcısı Deborah Greenfield birçok insanın ekonomik güvence sağlamayan, maddi açıdan yetersiz kalan ve iyi koşullar sunmayan işlerde çalıştığını söylüyor.

‘Bu işler genelde gayriresmi, çok düşük ücretli ve güvencesiz oluyor. Ve bu işlerde çalışanlar haklarından ve sosyal güvenceden yoksun bırakılıyor. Dünya çapında 2 milyar işçi, yani çalışanların yüzde 61’i gayriresmi işlerde çalışıyor.’