Dünyada İşsizlik Son On Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) son raporuna göre dünyada işsizlik oranı yüzde beşe düştü. Bu, 2008 yılında yaşanan küresel ekonomik krizden bu yana en düşük işsizlik oranı. Ancak raporda işsizliği azaltan yeni istihdam alanlarının çoğunlukla düşük kaliteli işler olduğu ve çalışanları yoksulluktan kurtarmadığı da belirtiliyor.
2018 yılında dünyada 172 milyon insan işsizdi. Bu rakam bir önceki yıla oranla 2 milyon daha az. ILO’dan uzmanlar yüzde beşe inen işsizlik oranının gelecek birkaç yıl boyunca aynı kalacağını tahmin ediyor.
Diğer taraftan ILO’nun yayımladığı son rapora göre dünya çapında çalışan 3,3 milyar kişi, kaliteli bir yaşam garantisi sunmayan kötü koşullu işlerde çalışıyor.
ILO Politika Genel Direktörü Yardımcısı Deborah Greenfield birçok insanın ekonomik güvence sağlamayan, maddi açıdan yetersiz kalan ve iyi koşullar sunmayan işlerde çalıştığını söylüyor.
‘Bu işler genelde gayriresmi, çok düşük ücretli ve güvencesiz oluyor. Ve bu işlerde çalışanlar haklarından ve sosyal güvenceden yoksun bırakılıyor. Dünya çapında 2 milyar işçi, yani çalışanların yüzde 61’i gayriresmi işlerde çalışıyor.’
Raporda, çalışanların yoksulluk oranının orta gelirli ülkelerde son 30 yılda azaldığı belirtiliyor. Ancak düşük gelirli ülkelerdeyse durum hala ciddiyetini koruyor. Rapora göre bu ülkelerdeki çalışanların yüzde 25’i aşırı yoksulluktan kurtulmaya yetecek kadar kazanç elde edemiyor.
Sahra Altı Afrika’da çalışma yaşındaki nüfusun sadece yüzde 4,5’i işsiz. Yüzde 60’ınınsa iş sahibi olduğu belirtiliyor. ILO Araştırma Direktörü Damian Grimshaw istatiksel verilerin yanıltıcı olduğu uyarısında bulunuyor.
‘Sahra Altı Afrika’daki en büyük 20 ülkenin 18’i yoksulluğun dorukta olduğu ülkeler. Bu ülkelerde kayıtdışı istihdam da çok fazla. Dünyadaki en düşük işsizlik oranlarına sahip olan bu ülkelerin çoğunda gayrıresmi istihdam oranı yüzde 80’in üzerinde.’
Grimshaw, gayrıresmi istihdamın yüksek olduğu ülkelerde işgücü piyasasının performansını ya da ekonomik durumu ölçerken işsizlik oranının baz alınmasının gerçeği yansıtmadığı görüşünde.
ILO araştırmacıları son raporlarında, işgücündeki cinsiyet farkının kapatılmasında da ilerleme kaydedilemediğinin altını çiziyor. Raporda paylaşılan araştırma sonuçlarına göre dünya çapında erkeklerin yüzde 75’i iş sahibiyken, kadınların sadece yüzde 48’i çalışıyor.
Endişe verici bir başka durumsa gençlerin işsizlik oranının yüksek oluşu. 25 yaşının altındaki gençlerin beşte biri ya işsiz ya da iş becerisine sahip değil. Raporda, bunun gençlerin gelecekteki iş olanaklarını etkileyeceğine de dikkat çekiliyor.
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