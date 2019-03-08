Dünyada Kadın Parlamenter Sayısında Ciddi Artış

Parlamentolar Arası Birlik (IPU) adlı kuruluş, iyi tasarlanmış kota sistemlerine sahip ülkelerde başta olmak üzere dünya çapında daha fazla sayıda kadının ulusal parlamentolarında koltuk kazandığını açıkladı.

IPU’nun yayınladığı son raporda, kadınların ulusal parlamentolardaki temsilinin geçen yıl yaklaşık yüzde bir oranında artarak yüzde 24,3'e yükseldiği tespitine yer verildi.

Her ne kadar “mütevazı” bir artış gibi görünse de bu rakam, 1995 yılında Pekin’de düzenlenen Dünya Kadın Konferansı’ndan bu yana kadınların siyasete katılımındaki artışın devam etmekte olduğunu gösteriyor. O dönemde kadınların sadece yüzde 11'i parlamentodayken, şimdi bu oran iki katından daha fazla.

IPU Genel Sekreteri Martin Chungong, parlamentoda kadın temsilindeki bu değişimin sağladığı çeşitlilikten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade ediyor:

“Daha fazla yerli kökenli kadın görüyoruz. Dünyadaki parlamentolara giren daha fazla renkte kadın görüyoruz. Ve eğer ABD’yi ele alırsak, örneğin; Amerikan yerlilerinin parlamentoya girmesiyle, parlamenter çeşitlilikte gözle görülür bir ilerleme gördük. Siyah kadınlar, parlamento temsilindeki paylarını arttırıyor. Hatta iki Müslüman kadının parlamentoya girdiğini bile görüyoruz.”