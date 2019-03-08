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Dünyada Kadın Parlamenter Sayısında Ciddi Artış

08.03.2019 00:24 | Son Güncelleme

Parlamentolar Arası Birlik (IPU) adlı kuruluş, iyi tasarlanmış kota sistemlerine sahip ülkelerde başta olmak üzere dünya çapında daha fazla sayıda kadının ulusal parlamentolarında koltuk kazandığını açıkladı

Dünyada Kadın Parlamenter Sayısında Ciddi Artış

Parlamentolar Arası Birlik (IPU) adlı kuruluş, iyi tasarlanmış kota sistemlerine sahip ülkelerde başta olmak üzere dünya çapında daha fazla sayıda kadının ulusal parlamentolarında koltuk kazandığını açıkladı.

IPU’nun yayınladığı son raporda, kadınların ulusal parlamentolardaki temsilinin geçen yıl yaklaşık yüzde bir oranında artarak yüzde 24,3'e yükseldiği tespitine yer verildi.

Her ne kadar “mütevazı” bir artış gibi görünse de bu rakam, 1995 yılında Pekin’de düzenlenen Dünya Kadın Konferansı’ndan bu yana kadınların siyasete katılımındaki artışın devam etmekte olduğunu gösteriyor. O dönemde kadınların sadece yüzde 11'i parlamentodayken, şimdi bu oran iki katından daha fazla.

IPU Genel Sekreteri Martin Chungong, parlamentoda kadın temsilindeki bu değişimin sağladığı çeşitlilikten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade ediyor:

“Daha fazla yerli kökenli kadın görüyoruz. Dünyadaki parlamentolara giren daha fazla renkte kadın görüyoruz. Ve eğer ABD’yi ele alırsak, örneğin; Amerikan yerlilerinin parlamentoya girmesiyle, parlamenter çeşitlilikte gözle görülür bir ilerleme gördük. Siyah kadınlar, parlamento temsilindeki paylarını arttırıyor. Hatta iki Müslüman kadının parlamentoya girdiğini bile görüyoruz.”

Chungong, ABD’nin, parlamentoda kadın milletvekillerinin sayısı bakımından 2017’de 137. sıradayken geçen yıl 79. sıraya yükseldiğini belirtti.

Geçen yıllarda olduğu gibi, Ruanda yüzde 61'den fazla kadın milletvekiliyle listenin en üst sırasında yer almaya devam ediyor. Diğer iki Afrika ülkesi, Namibya ve Güney Afrika da ilk 10'da yer alıyor.

Rapor, tek meclisli parlamentolar arasında bölgesel ve küresel olarak en çarpıcı kazanımın 65. sırada yer alan Cibuti'de elde edildiğini ortaya koydu. Rapora göre, Cibuti parlamentosundaki kadınların oranı, yüzde 11'den yüzde 26'ya yükseldi.

Raporda, Amerika kıtalarının yüzde 30,6 ile parlamentodaki kadın sayısı ortalaması bakımından tüm diğer bölgelerin üstünde olmaya devam ettiği belirtiliyor. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ysa, yüzde 18’in biraz üstünde kadın milletvekili ortalamasıyla listenin en altında yer alıyor.

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