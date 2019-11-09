Dünya’da ki Mars’a bilimsel gezi

Sivas’ta üniversite öğrencileri tarafından kurulan Jeopark ve Jeoturizm topluluğuna üye öğrenciler Dünya’da ki Mars olarak bilinen Eğribucak kayalıklarına bilimsel gezi düzenledi.

Sivas’a 20 kilo metre mesafede bulunan, Dünya’da ki Mars olarak adlandırılan Eğribucak kayalıkları eğitim camiasının ve turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kızıl rengi ile kızıl gezegen Mars’ı andıran kayalıkların ziyaretçileri her geçen gün katlanarak artıyor.

Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde kurulan Jeopark ve Jeoturizm topluluğuna üye öğrenciler, Yukarı Kızılırmak Jeopark Projesinin mimarlarından Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay nezaretinde bugün kayalıklara bilimsel bir gezi düzenledi. Öğrenciler dikkatleri üzerinde toplayan kayalıkları yerinde gözlemleyip kayalıklar hakkında bilgi sahibi oldu.

Mars’a benzetiliyor

Yürüyüş öncesi açıklama yapan Prof. Dr. Gülpınar Akbulut Özpay, “Bugün Eğribucak kayalıklarındayız. Öğrencilerimizle birlikte bugün kanyonda bir doğa yürüyüşü yapacağız. Eğitim amaçlı bir gezi gerçekleştireceğiz. Sahanın oluşumunu, jeolojik miras açısından önemini, jeomorfolojik evrimini anlatacağız. Bu mirasın tanıtılması ve turizme açılması bizim için önem taşımaktadır. Sahaya getirdiğimiz çok sayıda orta öğretim öğrencisi de oldu. Sahayı neye benzettiklerini sorduğumuz zaman Mars’a benzettiklerini söylüyorlar. Yüzeyde çamur taşlarının ve kum taşlarının oluşturduğu bir kızıllık var. Bu kızıllık bölgenin Mars’a benzetilmesine neden oluyor” dedi.