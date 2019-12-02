'Dünyada kişi başına en fazla güvenlik kamerası Çin'in Çongçing şehrinde, İstanbul'da 107 bin kamera var'

İngiltere merkezli teknoloji şirketi Comparitech'in analizine göre, dünyada kişi başına en fazla güvenlik kamerasının düştüğü kent, Çin'in güneybatısındaki yaklaşık 15 milyon nüfuslu Çongçing şehri. Çongçing'de yaklaşık 2 milyon 580 bin güvenlik kamerası bulunuyor. Kentte altı kişiye bir kamera düşüyor.
Şirketin 120 kenti kapsayan listesine göre, benzer bir nüfusa sahip İstanbul'da 107 bin kamera var.
25'inci sıradaki İstanbul'da her 1000 kişiye 7,15 kameranın düştüğü belirtiliyor.
Listede ilk 10 ağırlıklı olarak Çin kentlerinden oluşuyor:
İlk 20'de bulunan kentler arasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi ile Bağdat, Dubai, Moskova ve Berlin de bulunuyor.
İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Çin'deki kameralarda yaygın olarak yüz tanıma teknolojisi kullanılıyor.
Kentin güvenlik kamerası sisteminde sokaklardaki insanların yüzü gerçek zamanlı olarak taranıyor ve yüzünden sanal haritası çıkarılıyor.
Bu görüntüler, polisin şüphelilerle ilgili veri tabanıyla karşılaştırılıyor.
Yüzde 60 oranından daha yüksek bir eşleme sağlanması durumunda sistem polis birimlerine uyarı gönderiyor.
Guardian'a göre, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı gelecek yıla kadar ülke genelinde 626 milyon kameranın kullanımda olacağını tahmin ediyor.
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