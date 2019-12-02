'Dünyada kişi başına en fazla güvenlik kamerası Çin'in Çongçing şehrinde, İstanbul'da 107 bin kamera var'

İngiltere merkezli teknoloji şirketi Comparitech'in analizine göre, dünyada kişi başına en fazla güvenlik kamerasının düştüğü kent, Çin'in güneybatısındaki yaklaşık 15 milyon nüfuslu Çongçing şehri. Çongçing'de yaklaşık 2 milyon 580 bin güvenlik kamerası bulunuyor. Kentte altı kişiye bir kamera düşüyor.

Şirketin 120 kenti kapsayan listesine göre, benzer bir nüfusa sahip İstanbul'da 107 bin kamera var.

25'inci sıradaki İstanbul'da her 1000 kişiye 7,15 kameranın düştüğü belirtiliyor.

Listede ilk 10 ağırlıklı olarak Çin kentlerinden oluşuyor:

Çongçing, Çin - 2.579.890 (Nüfus 15 milyon 354 bin. Bin kişiye 168,03 kamera) Şenzen, Çin - 1.929.600 kamera (Nüfus 12 milyon128 bin. Bin kişiye 159,09 kamera) Şanghay, Çin - 2.985.984 kamera (Nüfus 26 milyon 317 bin. Bin kişiye 113,46 kamera) Tiençin, Çin - 1.244.160 kamera (Nüfus 13 milyon 396. Bin kişiye 92,87 kamera) Jinan, Çin - 540.463 kamera (Nüfus 7 milyon 321 bin. Bin kişiye 73,82 kamera) Londra, İngiltere - 627.707 kamera (Nüfus 9 milyon 176 bin. Bin kişiye 68,40 kamera) Wuhan, Çin - 500 bin kamera (Nüfus 8 milyon 266 bin. Bin kişiye 60,49 kamera) Guangzhu, Çin - 684 bin kamera (Nüfus 12 milyon 967 bin. Bin kişiye 52,75 kamera) Pekin, Çin - 800 bin kamera (Nüfus 20 milyon 035 bin. Bin kişiye 39,93 kamera) Atlanta, (ABD) 7.800 kamera (Nüfus 501.178. Bin kişiye 15,56 kamera)

İlk 20'de bulunan kentler arasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi ile Bağdat, Dubai, Moskova ve Berlin de bulunuyor.

Çin'de 2020'ye kadar 626 milyon kamera olacak

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Çin'deki kameralarda yaygın olarak yüz tanıma teknolojisi kullanılıyor.

Kentin güvenlik kamerası sisteminde sokaklardaki insanların yüzü gerçek zamanlı olarak taranıyor ve yüzünden sanal haritası çıkarılıyor.

Bu görüntüler, polisin şüphelilerle ilgili veri tabanıyla karşılaştırılıyor.