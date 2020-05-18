HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünyada koroanvirüs vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti

Dünyada koroanvirüs vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 18.05.2020 08:12 | Son Güncelleme

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti.

Dünyada koroanvirüs vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 804 bin 846'ya ulaştı.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, 1 milyon 527 bin 664 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Rusya (281 bin 752), İspanya (277 bin 719), İngiltere (243 bin 695), Brezilya (241 bin 80), İtalya (225 bin 435), Fransa (179 bin 569) ve Almanya (176 bin 651) oldu.

TÜRKİYE'DEKİ VAKA SAYISI

Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"İran (120 bin 198), Hindistan (96 bin 169), Peru (92 bin 273), Çin (82 bin 954), Kanada (77 bin 2), Belçika (55 bin 280) ve Suudi Arabistan (54 bin 752)."

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Dünya genelinde virüs nedeniyle 316 bin 711 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 1 milyon 858 bin 806 iyileşti. Halen tedavi gören 2 milyon 629 bin 329 aktif enfekte vaka bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'deki 'kıyamet köyü' sessizliğe büründü!İzmir'deki 'kıyamet köyü' sessizliğe büründü!
İran ile Ukrayna arasındaki uçak krizinde yeni gelişmeİran ile Ukrayna arasındaki uçak krizinde yeni gelişme
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?

En Çok Okunan Haberler

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

'Koronavirüsün ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içmişti! Kötü haber

Taziye ziyareti pahalıya patladı! Temas edilen herkes taranıyor

Taziye ziyareti pahalıya patladı! Temas edilen herkes taranıyor

Neymar Galatasaray antrenmanında

Neymar Galatasaray antrenmanında

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Jülide Ateş'ten Ece Üner'in 'Türkiye güzeli' sözlerine olay yanıt!

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Şimdiden hayırlı olsun

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

Koronavirüs Ramazan Bayramı'nı nasıl etkileyecek? Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

İngiltere ekrana kilitlendi! Boris Johnson'dan önemli açıklamalar

Tedbirleri gevşeten ülkede şok! Kötü haber

Tedbirleri gevşeten ülkede şok! Kötü haber

Diğer Haberler
Gündemi sarsan iddia! Koronavirüslü hasta limon ve zencefille iyileşti

Gündemi sarsan iddia! Limon ve zencefille iyileşti

İran ile Ukrayna arasındaki uçak krizinde yeni gelişme

İran ile Ukrayna arasındaki uçak krizinde yeni gelişme

Trump'ın koronavirüs ekibinin başına getirdiği müslüman doktora yoğun ilgi

ABD müslüman doktoru konuşuyor! Ekibin başına getirildi

ABD ve İran arasında sular yeniden ısınıyor! Tehdit sonrası harekete geçtiler

ABD ve İran arasında sular yeniden ısınıyor

KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi

'Yavru Vatan'dan iyi haber! Korona zaferi

Irak'ta şimdi de kuş gribi krizi! On binlerce tavuk itlaf edildi

Komşuda koronadan sonra yeni kriz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.