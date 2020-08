Dünyada korona ölümleri 700 bini geçti

Her 15 saniyede bir kişi hayatını kaybediyor. Dünyada yaşanan son gelişmeleri derledik.ABD'deki Johns Hopkins Enstitüsü'nün son verilerine göre, dünya çapında 700 binden fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Son iki haftanın istatistikleri, ortalama her 15 saniyede bir kişinin, her saat başı ise 247 insanın hayatını kaybettiğini gösteriyor. Enstitü'nün verilerine göre dünya genelinde toplam vaka sayısı 18 milyon 500 binin üzerinde. İyileşenlerin sayısı ise yaklaşık 11 milyon.

İşte dünyadaki güncel koronavirüs verileri ve olayları:

Türkiye:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı bin 83 artarak 234 bin 934'e yükseldi. Resmi verilere göre dün 18 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'de koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 5 bin 765 oldu. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yeni hasta sayısındaki yükselmenin ciddi bir tabloya işaret ettiğini ifade etti.

Avrupa

Ukrayna Savunma ve Güvenlik Kurulu verilerine göre, Salı ve Çarşamba günleri arasında bin 271 koronavirüs vaka sayısı kaydedilerek en yüksek günlük rekora ulaşıldı. Ukrayna'da tedbirlerin iki ay önce gevşetilmeye başlanmasının ardından vaka sayılarında önemli bir yükseliş gözleniyor. Almanya'da ise Alman Hekimler Birliği, hastanelerin potansiyel bir ikinci dalga için hazırlıklı olduğunu duyurdu. Birlik, "Yoğun bakım ve izolasyon odalarımızın kapasitesini artırmaya devam ediyoruz. Hastanelerimiz yılın başından bu yana koruyucu ekipman stoğunu da artırmış durumda" açıklamasını yaptı.